Tan, Ecevit'e yanıt verdi

DSP İstanbul milletvekili Ahmet Tan, Rahşan Ecevit'in kendisiyle ilgili değerlendirmesi için "Çok yanlış, haksız ve mantıksız" dedi.



Tan, Rahşan Ecevit'in bugün bazı medya organlarında yer alan demeciyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Merhum Bülent Ecevit'le, DSP eski Başkanı Zeki Sezer arasında yaşanan 'talihsiz olayı', Rahşan Hanım doğruladığı için kendisine teşekkür ederim, ama benimle ilgili değerlendirmesi ise çok yanlış, haksız ve mantıksızdır" görüşünü dile getirdi.



Tan, şunları kaydetti:



"Belli ki bu olumsuz hissiyat, üç yıl önce yaşanan o üzücü olayla ilgili bir hafıza sürçmesine veya yanlış algıya dayanıyor.



Herhalde, Oran'a randevuyu benim almama kızmış ve bundan dolayı Sezer'i desteklediğim gibi bir sonuca varmış. Zeki Sezer'in yanlışlarını yüzüne karşı ilk söyleyenin, tek söyleyenin Ecevitlerden çok önce benim olduğumu hem Sezer, hem de yönetici arkadaşları bilir. Ecevitleri üzmek aklımdan geçmez, geçmemiştir. Hele Sezer için hiç geçmez. Gelişmeler de bunu zaten yeterince kanıtlamıştır."

