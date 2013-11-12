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Politika

Altan Tan: Başbakan Erdoğan en az 3 bakanı dövdü

Başbakan Erdoğan'ın bakanları döverek görevden uzaklaştırdığını iddia eden Altan Tan, bunları Başbakan'ın yakın çevresinden duyduğunu söyledi

12 Kasım 2013 18:51

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın en az üç bakanı sille tokat dövdüğünü ve yine birçok bakan ve milletvekiline küfür ettiğini iddia etti. Bunları Başbakan'ın yakın çevresinden duyduğunu belirten Tan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın çıkışını ise "geç kalmış bir tepki" olarak yorumladı.

 

'Erdoğan haddini aştı'

 

Fars Haber Ajansı'na konuşan Altan Tan, Başbakan Erdoğan'ın insanların yaşam haklarına karışmasını eleştirerek, Başbakan'ın, milletin kaç çocuk doğuracağından tutun, nasıl yaşayacağına dair her şeye karıştığını ve fikir beyan ettiğini söyledi. Tan, Erdoğan'ın artık haddini aştığını belirterek, "Başbakan'ın yaptığı ne Müslümanlık'a, ne liberalliğe, ne de demokrasiye sığıyor" dedi. Tan, topluma bu kadar müdahalenin gerilim, sıkıntı ve çatışma meydana getireceğini söyledi.

Başbakan Erdoğan ile Bülent Arınç arasında yaşanan gerilime de değinen BDP'li Altan Tan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Erdoğan hakkındaki açıklamalarını "çok geç kalmış bir tepki" olarak yorumladı.

 

'En az üç bakanı sille tokat dövdü'

 

Bugüne kadar Başbakan'ın, üç bakanı sille tokat dövdüğünü ve bunların birkaç yerde haber olduğunu belirten Tan, bunu kendisine anlatanların, AKP'den birinci derecede yetkililer ve Başbakan'ın arkadaşları olduğunu söyledi. İddiaları sokaktan geçen herhangi birisinden duymadığını ifade eden Tan, "Yalansa onların yalanıdır, doğruysa yine onların doğrusudur" dedi. Erdoğan'ın şimdiye kadar en az üç tane bakanı döverek görevlerinden uzaklaştırdığını savunan BDP'li Tan, Erdoğan'ın, bakanlara ve vekillere ettiği küfürlerin haddi hesabı olmadığını da sözlerine ekledi.

Erdoğan'a yöneltilen tek adam ithamıyla ilgili ise "Başbakan konuşurken bile 'Benim hükümetim, benim bakanım, benim valim, benim hükümet sözcüm' diyor. Başbakan biz kelimesini unuttu. Birilerinin Başbakan'a hatırlatması lazım. Yoksa bu gidişat, gidişat değil" dedi.

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