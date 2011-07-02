Tampon kullanmak zararlı mı?

T24 - Pek çok kadının çekinceli davrandığı tampon, tatil sürecinde hayat kurtarıyor. Yaz geldi, tatile çıktıkları gün regl olanlar da tamponlara sarıldı. Cosmopolitan dergisi, tampon hakkındaki yanlış bilinen gerçekleri sıraladı...





* TOKSİK ŞOK YAPMAZ: Bakteriyel enfeksiyonlar, bir zamanlar süper emici tamponlarla ilişkilendirilirdi. Bu tarz tamponlar artık üretilmese de toksik şok riski hâlâ mümkün. Âdet kanamanızın miktarı ve süresine uygun emme kapasitesinde tampon seçer ve tamponunuzu dört saatte bir değiştirirseniz; endişelenmenize hiç gerek kalmaz.





* İÇİNİZE KAÇMAZ: Tamponunuzun ipi kaybolursa hemen paniklemeyin. Çünkü, vajinanızda tamponun girip de kaybolabileceği büyüklükte bir yer yok! İp içeri kaçtığı zaman, birkaç derin nefes alın, bacaklarınızı iyice açın ve aşağıya doğru eğilin. Bu hareketler tamponunuzu, ulaşabileceğiniz noktaya doğru itecektir.





* ASBESTİN İÇERMEZ: FDA'nin (Amerikan Yemek ve İlaç İdaresi) verdiği bilgiye göre; tamponlar asbestin içermiyor ve sadece göz ardı edilebilir miktarda diyoksin kullanılıyor.