-Tampon bölge istemiyoruz SİVAS (A.A) - 16.08.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Suriye sınırına bir tampon bölge oluşturmak istemediklerini belirterek, "Biz mayınlı bölgeyi temizlemek istiyoruz, yeni bir mayınlı sınır veya tampon bölge oluşturmak istemiyoruz" dedi. Şehit aileleri için düzenlenecek iftar yemeğine katılmak üzere havayoluyla Sivas'a gelen Yılmaz, Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'nda Vali Ali Kolat, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp ve diğer yetkililerce karşılandı. Daha sonra Vali Kolat'ı makamında ziyaret eden Yılmaz, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz, bir basın mensubunun "Suriye sınırında bir tampon bölge uygulanacak mı?" şeklindeki sorusu üzerine şunları söyledi: "Yok. Aksine biz Suriye ile aramızdaki olan mayınlı bölgeyi de mayınlardan temizlemek için bir yasa çıkardık. Şimdi bizim Milli Savunma Bakanlığımıza da, teknik yönden yeterlilik olabilecek firmalar şartname aldı, teklifler verdi. Bizim arkadaşlarımız bunları değerlendiriyorlar. Dolayısıyla biz mayınlı bölgeyi temizlemek istiyoruz. Yeni bir mayınlı sınır veya tampon bölge oluşturmak istemiyoruz" diye konuştu. -"Sınır güvenliği teknolojik imkanlarla sağlanacak"- İki gün önce Van'a gittiğini ve hudut sınır karakolunda kahraman Mehmetçikle birlikte iftar yaptığını hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti: "Şunu gururla, sevinçle söyleyebiliriz ki, İran sınırındaki olan karakollarımız çağdaş bir niteliğe kazandırılmış, çok mükemmel. Hatta bize ifade edildiği üzere nasıl yaptıysanız bizim bu tarafa da birer tane yapılabilir mi, yani bizim müteahhitlerimizin isimlerini istiyorlar. Dolayısıyla biz sınır güvenliğimizi teknik imkanları kullanarak ve hükümetimiz olarak hiçbir mali külfetten kaçınmayarak İran sınırında şu ana kadar 25 kadar karakolumuz en modern karakol haline geldi, 19 tanesi yapılmak üzere yıl sonuna kadar bitecek, 6-7 tanesi de ihale aşamasında. Dolayısıyla İran sınırımızda bir sıkıntımız yok. Tabi Irak sınırı coğrafi yönden çok daha zor. Ancak orada da ihaleleri bitmiş, tamamlanmış ve yolda olan ve ihale edilecek olanlar var. Biz inşallah önümüzdeki dönemde sınır güvenliğini teknolojik imkanlarla sağlamayı da en kısa zamanda yerine getireceğiz."