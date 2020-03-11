‘Tampon’ bölgedeki sığınmacıların zor şartlardaki bekleyişi 13 gündür devam ediyor

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de bulunan binlerce sığınmacı, Türkiye’nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Avrupa'ya geçmek için Edirne’ye akın etti.

Farklı ülkelerden sığınmacıların Yunanistan -Türkiye sınırındaki ‘tampon’ bölgedeki bekleyişleri devam ediyor.

Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bekleyen 5 bini aşkın sığınmacı Yunanistan’ın kendilerini kabul etmesini bekliyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından bölgede bekleyen sığınmacıların insani temel ihtiyaçları karşılanırken, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından zaman zaman sığınmacılara müdahaleler devam ediyor.