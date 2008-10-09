'Tampon bölge oluşturmak çok zor'

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, "Terör örgütü PKK’ya karşı Irak’ın kuzeyinde tampon bölge oluşturulsun’ önerisi, gerçekçi ve sürdürülebilir bulunmadı. ’Tampon bölge’ önerisiyle ilgili uzmanların değerlendirmeleri şöyle:



İvedilikle sınır değişmeli



(Murat Karayalçın, Dışişleri eski bakanı, SHP Genel B.):



"Türkiye ivedilikle sınır değişikliğini görüşmek için Irak’la müzakere masasına oturmalı. İki ülke sınırı, 1924’te Türkiye’nin hiçbir katkısı olmadan çizilmiş. ’Tampon bölge’ ve benzer ifadeleri, Türkiye’nin tek taraflı yapması gereken şey olarak anladım. Tek taraflı girişim çok daha büyük sorunları ortaya çıkaracaktır. Irak’a sınır yenilemeyle ilgili müzakere teklifimizi götürelim. Eğer kabul etmezlerse ondan sonrasına bakarız."



Gerçekleşmesi imkánsız



Faruk Loğoğlu (ASAM Başkanı emekli Büyükelçi):



"Tampon bölgenin gerçekleşebileceğini ve sürdürülebileceğini düşünmüyorum. ’Tampon bölge’ ile PKK tehditlerini sıfırlayabilir miyiz, emin değilim. Irak, ABD ve diğer komşu ülkeler böyle bir şeyi kabul etmeyeceği için gerçekleşmesini mümkün görmüyorum."



Asker görüşü önemli



Nüzhet Kandemir (Dışişleri eski Müsteşarı):



"Sivil kafayla iyi olabileceği düşünülebilir ama, teknik ve akılcı bir yaklaşım açısından askeri kesimin görüşlerinin dikkate alınması şart. Ancak ’Tampon bölge’ bizi uluslararası düzeyde dertten kurtarmaz. Irak hükümeti ve üzerinde etkin olan Kuzey Irak’taki kabilelerin reisleri, büyük propaganda başlatacaklardır. Hükümet bunlarla uğraşmayı göze alabilir mi, bu bir tercih meselesi."



Orası artık ABD toprağı



Kaya Toperi (Turgut Özal’ın danışmanı):



"Bu ancak iki tarafın mutabakatıyla olabilir. Sonuçta bir başka ülkenin toprağını işgal edeceksiniz. Tamam, Türkiye saldırıya uğrayan ülke ve BM anlaşmalarına göre Türkiye’nin karşılık verme yetkisi ve hakkı var ama, bu dünyada her şey kağıt üzerinde yazılı olduğu gibi işlemiyor. Talabani ve Barzani rahmetli Turgut Özal’la konuşurken, ’Hudutta ortak karakollar kuralım’ dediler. Ancak şimdi köprünün altından çok sular aktı. Sonuçta ’Tampon bölge kuralım’ dediğiniz yer, ABD toprakları. ’Kedi vermem’ diyen adam, bize tampon bölge imkanı sağlar mı hiç?"

