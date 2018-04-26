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Yaşam

Tamire bıraktığı otomobilini parça parça geri aldı

Tamirhanenin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

26 Nisan 2018 21:21

Mersin'de otomobilinde oluşan arızanın ardından tamirhaneye bırakan M.N.A, aracını parça parça geri alabildi. M.N.A.'nın şikayetinin ardından gözaltına alınan tamirhanenin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki tamirhanede meydana geldi. Gürcistan'dan aldığı lüks otomobiliyle Mersin'e tatile gelen Ankaralı M.N.A., aracı bozulunca E.U'nun tamirhanesine bıraktı. Aradan bir süre geçtikten sonra, tamirhanenin eski çalışanlarından biri tarafından aranan M.N.A., aracının parçalanıp satıldığını öğrendi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran M.N.A., yaşadıklarını anlattı. İhbar üzerine tamirhaneye baskın düzenleyen ekipler, lüks aracı parçalanmış halde buldu. Aracının sökülen parçalarının bir kısmını gören M.N.A. yaşadıkları üzerine şok olurken, E.U. parçaları sattığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Benzer suçlardan 23 kaydı bulunan E.U, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

M.N.A.'ya araçtan kalan parçalar teslim edildi.
 

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