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Yaşam

Tamire bırakılan ayakkabı 6 bin TL'ye maloldu

Antalya'da ayakkabı tamirciliği yapan 49 yaşındaki Halit Akbulut, tamir için kendisine bırakılan spor ayakkabıyı kaybedince önce 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, ardı

17 Eylül 2011 03:00

T24 - Antalya'da ayakkabı tamirciliği yapan 49 yaşındaki Halit Akbulut, tamir için kendisine bırakılan spor ayakkabıyı kaybedince önce 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, ardından bu ceza 6 bin lira paraya çevrildi. Aylık yaklaşık 500 lira geliri olduğunu belirten Akbulut, “Eski bir ayakkabı için 6 bin lira para cezası çok fazlaö dedi.


Tamire bırakılan ayakkabı 6 bin TLye malolduGülgün Uslu, oğluna ait markalı bir spor ayakkabısını geçen yıl tamir için Bahçelievler Semti'nde işyeri bulunan Akbulut'a bıraktı. Yaklaşık 3- 4 ay sonra ayakkabıları almaya giden Uslu'ya tamirci Halit Akbulut, ayakkabıların vitrinden çalındığını söyledi. Akbulut, ayakkabıları çaldığını düşündüğü H.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söylemesine rağmen Gülgün Uslu'yu ikna edemedi. Bir süre sonra savcılıktan çağırılan Akbulut, “Gülgün Hanım, tamirat için bıraktığı oğlunun ayakkabısını istedi. Ben vitrine baktığımda ayakkabıyı göremedim. O zaman ayakkabının çalındığını fark ettim. Bir süre önce dükkanım açıkken bir tanıdığımın oğlu olan H.K. bu ayakkabıyı dükkanımdan çaldı" diye ifade verdi.


Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Antalya 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan ve tebligatlar ulaşmadığı için duruşmalara katılmayan Halit Akbulut, 12 Haziran seçimlerinde oy kullanmak için gittiği sandık başında gözaltına alındı. Geceyi nezarethanede geçiren Akbulut, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak' suçundan 10 ay hapis cezası aldığı ve 6 bin lira para cezasına çevrildiği yönündeki karar yüzüne karşı okunduktan sonra mahkemece serbest bırakıldı.


“Eski bir ayakkabı için 6 bin lira para cezası çok fazlaö diyen Akbulut, kararı temyiz edeceğini söyledi. Halit Akbulut “H.K. savcıya (Ben ayakkabıyı 50 dolar karşılığında satın aldım) demiş. Bu ifadenin karşılığında bu kişi hakkında takipsizlik kararı verilmiş. Böylece ben müşterimin eski ayakkabısını satmış pozisyonda kaldım. Hiç insan müşterisine bunu yapar mı? Ben yıllardır aynı yerde ayakkabı tamirciliği yapıyorum. Kimsede insaf kalmamışö dedi.


Kararı öğrenince beyninden vurulmuşa döndüğünü söyleyen Halit Akbulut, "Tamir için bırakılan ayakkabıyı sahibine geri teslim edemeyince ücretini ödemek istedim. Hanımefendi o ayakkabı için benden 150 lira istedi. 'El insaf, eskimiş ve tamir görmüş bir ayakkabı için 150 lira istenir mi' dedim. Kadın gidip beni dava etti. Devlete 6 bin lirayı 10 eşit taksitle ödemem isteniyor. Ben 500 lira bile kazanamazken bu parayı nasıl ödeyeceğim? Ayrıca kararın temyizde onanması halinde bu kez de kadın, ayakkabının parasını almak için ayrıca dava açacak. Oradan da ceza alacağım" diye konuştu.




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