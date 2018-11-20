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Tamirciye götürdüğü bilgisayarında çocuk pornosu çıkan öğretmene gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde tamirciye götürdüğü dizüstü bilgisayarında çocuk pornosu ile kendisine ait uygunsuz içerikler bulunan öğretmen S

20 Kasım 2018 17:05

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde tamirciye götürdüğü dizüstü bilgisayarında çocuk pornosu ile kendisine ait uygunsuz içerikler bulunan öğretmen S.B. (54) gözaltına alındı. Açığa alınan S.B. hakkında Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldı.
Milas ilçesindeki Kazıklı Ortaokulu\'nda teknoloji ve tasarım öğretmeni olan S.B., arızalanan dizüstü bilgisayarını tamire götürdü. İş yeri çalışanları, tamir sırasında bilgisayarın sabit diskinde çocuk pornosu ve kendisine ait uygunsuz görüntülerle karşılaştı. Çalışanlar, polise haber verdi. İhbar üzernie işyerine sevk edilen polis ekipleri, bilgisayara el koydu, öğretmen S.B.\'yi gözaltına aldı.
Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da açığa alınan S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Birçok okulda sınıf öğretmeni olarak çalışan S.B.\'nin 2011 yılında branş değişikliği ile Kazıklı Ortaokulu\'na teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak atandığı belirtildi.

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