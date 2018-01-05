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Tamircide otomobil LPG tankından sızan gaz parladı: 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesi Üçüncü Sanayi Sitesi'ndeki LPG tamir servisinde, bir otomobilin LPG tankının bakımı yapıldığı sırada, tüpten iş yeri içine sızan gaz parladı

05 Ocak 2018 16:13

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesi Üçüncü Sanayi Sitesi\'ndeki LPG tamir servisinde, bir otomobilin LPG tankının bakımı yapıldığı sırada, tüpten iş yeri içine sızan gaz parladı. Parlama sonucu çıkan yangında, bir kişi yaralandı.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Üçüncü Sanayi Sitesi 40 Sokak\'taki LPG tamir ve montaj servisinde meydana geldi. İş yerinde çalışan 28 yaşındaki Mustafa Limoncu, sahibi tarafından bakım yapılmak üzere bırakılan 20 GG 592 plakalı otomobilin LPG tankının tamiratını yaptığı sırada, tüpten gaz sızıntısı meydana geldi. İşyerine dolan LPG gazı, birden parlayarak alev aldı. İşyerinde çıkan yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle koştu. Yangında yaralanan Limoncu, işyerinden çıkartıldı. Vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Ardından olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Hafif yaralanan Mustafa Limoncu ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Limoncu\'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın sırasında gaz sızıntısı yaşanan otomobil de zarar gördü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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