Tamirat sırasında 10. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, 10. kattaki dubleks dairenin penceresine silikon çekmeye çalışırken dengesini yitirip düşerek hayatını kaybetti.

NTV'nin haberine göre, Nevzat Canlı (41), Meydankavağı Mahallesi'nde ikamet ettiği 10. kattaki dubleks dairenin penceresine silikon çekmeye başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Canlı, düştü.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, esnaflık yaptığı öğrenilen Canlı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.



Eşinin öldüğünü öğrenen Sevcan Canlı, cesedin başında uzun süre göz yaşı döktü. Acılı eşi, yakınları ve komşuları güçlükle uzaklaştırdı.



Olay yeri karşısında işyeri bulunan Eşref Sandıkcı, yaptığı açıklamada, duydukları ses üzerine dışarıya çıktıklarında olayı fark ettiklerini söyledi. Sandıkcı, "Komşumuz, silikon tabancasıyla pencereye silikon çekiyormuş. Elleri de zaten silikonlu" diye konuştu.



Üç çocuk babası olduğu belirtilen Canlı'nın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.