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Tamirat için çıktığı çatıdan düşüp öldü

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde tamirat için 3 katlı binanın çatısına çıkan Yusuf Solmaz (40), bastığı malzemenin kırılması nedeniyle dengesini kaybederek düştü

15 Ocak 2019 18:23

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Demre ilçesinde tamirat için 3 katlı binanın çatısına çıkan Yusuf Solmaz (40), bastığı malzemenin kırılması nedeniyle dengesini kaybederek düştü. Başına darbe alan Solmaz, yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Demre ilçesi Yaylakaya Mahallesi\'nde meydana geldi. Oturduğu 3 katlı binanın çatısına onarım için çıkan 3 çocuk babası Yusuf Solmaz, bastığı çatı malzemesinin kırılması nedeniyle dengesini kaybederek düştü. Başına darbe alan ve kaburgaları kırılan Yusuf Solmaz, ağır yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Solmaz, ambulansla götürüldüğü Demre Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi.

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