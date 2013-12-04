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Kültür-Sanat

Tamirane-Göktürk sahnesinde Caz konserleri devam ediyor

6 Aralık Cuma günü düzenlenecek olan 'Tamirane’de Caz' etkinliğinde Crooner Swingin sevenleri ile bluşacak

04 Aralık 2013 01:59

Tamirane-Göktürk sahnesinde Caz konserleri devam ediyor. Aralık 2013 programı; caz, soul, blues ve funk dalgalarını bu defa şehrin biraz dışına Göktürk-Kemerburgaz’a yayıyor.

6 Aralık Cuma günü düzenlenecek olan “Tamirane’de Caz” etkinliğinde Crooner Swingin sevenleri ile bluşacak. “Crooner Swingin’ ile cazın altın çağına yapılacak yolculukta vokalde Eren Noyan, sevilen caz standartlarını kendine özgü yorumu ve sohbetiyle müzik severlerle paylaşacak. Kendi tabirleriyle ‘Ay’a yapılan bir seyahat’ vaad eden Crooner Swingin’de vokalde Eren Noyan’a gitarda Kaan Mete ve ritim gitarda Hasan Volkan Kılıç eşlik ediyor.

13 Aralık Cuma ünü düzenlenecek 'Tamirane’de Caz' etkinliğinde ise Flapper Swing sahne alacak. Repertuarlarında Django Reinhardt besteleri ve 1920-30'ların caz standartlarına yer veren grup, dinleyicilerine o dönemin eşsiz müzikal atmosferini yaşatıyor. Django Reinhardt ve Stephane Grappelli'nin notalarının izinden giden akustik bir caz manouche grubu olan Flapper Swing, vokalde Nevin A. Hetmanek, solo gitarda Erhan Erbelger ve ritim gitarda Tomas Hetmanek ile Tamirane Göktürk sahnesinde.

Tamirane Göktürk’teki performanslara giriş ücreti yoktur.

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