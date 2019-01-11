Tamir ettiği tablet patlayan tamircinin şimdi de dükkanı yandı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde 9 gün önce tamir ettiği tabletin patlamasıyla yaralanan elektronik cihaz tamircisi Eneş Şahin’in bugün de iş yeri yandı.

Yangın, Beyler Mahallesi Mustafa Doğan Sokak\'taki elektronik teknik servisinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Elektronik cihaz tamircisi Enes Şahin, bir işi nedeniyle dükkanını kilitleyip gitti. Tek katlı iş yerinde bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. İş yerine dönen Enes Şahin, büyük üzüntü yaşadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

TABLET BOMBA GİBİ PATLADI

Enes Şahin, 2 Ocak günü işyerinde müşteriye ait tabletin tamirini yaparken, tablet birden patlayarak alev almıştı. İki eli ile sol kulağı yanan Şahin, yanan tabletin üzerine eşya atarak söndürmeye çalışmıştı. Serviste görevli 2 çalışanın yardımıyla alev alan tableti söndüren Şahin, \"Her zaman yaptığımız gibi, ürünleri tamir ediyorduk. Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken, birden patlama meydana geldi. Patlama üzerine kendimi geri çektim, ama ellerim yandı. Kulağıma da ateş geldi. Ucuz atlattım\" demişti.



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