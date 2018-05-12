Tamir edilen oyuncaklarla ihtiyaç sahibi çocuklar sevindirilecek

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, ‘Atma Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun’ sloganıyla ihtiyaç sahibi çocukları oyuncaklarla buluşturacak sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Bir zincir marketin Erikli ve Ataevler şubelerinde kurulacak toplama depolarında biriken arızalı, bozuk, kullanılmayan oyuncaklar, tamir edilerek ihtiyaç sahibi çocuklarla ulaştırılacak.

Onur Market\'in hazırladığı \'Atma Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun\' sosyal sorumluluk projesi, marketin merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahalesi’ndeki şubesinde başladı. Dizi ve sinema oyuncuları Semra Sima ve Bekir Aslantaş’ın katılımıyla gerçekleşen projenin tanıtımında, projenin mimarlarından Muammer Kavazoğlu ve Onur Market Reklam ve Halkla İlişkiler Yöneticisi Ahmet Korucu da yer aldı.

\'ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜ GÜLMELİ Kİ BİZİM DE GÜLSÜN\'

Proje hakkında konuşan Ahmet Korucu, “Çocuklarımız mutluluğumuz, geleceğimiz. Onların yüzleri gülmeli ki bizlerin de gülsün. Başlattığımız bu sosyal sorumluluk projemizle birlikte ihtiyacı olan çocuklarımıza bir nebze de olsa mutluluk yaşatmak istedik. Bizleri kırmayıp bu güzel projeye destek olmak amacıyla aramızda bulunan değerli sanatçılarımız Semra Sima ve Bekir Aslantaş’a çok teşekkür ediyoruz. Tüm halkımızı bu anlamlı projeye destek olmaya çağırıyoruz ” dedi.

\'PROJEYİ TÜM TÜRKİYE’YE YAYMAK İSTİYORUZ\'

Atılacak, eskimiş oyuncakların, çocuklara yeni bir umut olacağını dile getiren Muammer Kavazoğlu ise “Onur Market’e bizlere sağladığı bu imkan ve destek için çok teşekkür ediyorum. Bu projenin büyüyerek gelişmesini ve tüm Türkiye’ye yayılmasını arzuluyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından projeye desteklerinden dolayı sanatçılar Semra Sima ve Bekir Aslantaş ile Onur Market’e teşekkür belgesi verildi. Projeye ilk destek de Sima ve Aslantaş\'tan geldi.



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