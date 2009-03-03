Tamiflu grip virüsüne karşı etkisini yitirdi

ABD'de yapılan bir araştırmada, gribe karşı kullanılan en yaygın ilaç "Tamiflu"nun en basit grip virüsüne karşı etkisini yitirdiği belirlendi.



ABD hükümetine bağlı Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, "Tamiflu"yu, "H1N1" adıyla bilinen en yaygın grip virüsü üzerinde denedi.



Araştırmanın sonucunda virüs örneklerinin yüzde 98'inin, Tamiflu'ya karşı dirençli olduğu ortaya çıktı.



Geçen yıl grip mevsiminde yapılan benzer bir araştırmada virüsün Tamiflu'ya direnci yüzde 12 olarak belirlenmişti.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre; her yıl en az 250 bin kişi grip yüzünden ölüyor.

