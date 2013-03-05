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Yaşam

Tamer Yiğit yoğun bakımda

Çapa Kalp Damar Cerrahisi Servisi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Tamer Yiğit'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi

05 Mart 2013 10:05

Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Tamer Yiğit yoğun bakıma alındı.

1970'li yıllarda sayısız filmde başrol oynayan ünlü aktör Tamer Yiğit, hastaneye kaldırıldı.

Medyaradar'ın haberine göre, altı gündür Çapa Kalp Damar Cerrahisi Servisi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Tamer Yiğit'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

1942 yılında Balıkesir'de doğan Yiğit, İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciyken, Ses Dergisi'nin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi.

Son olarak Kurtlar Vadisi'inde rol aldı.

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