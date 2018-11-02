Tamer Tuna: "Sivasspor'un kazanarak devam etmesi gerekiyor"

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) -



DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, \"Sivasspor\'un artık kazanarak devam etmesi gerekiyor, Atiker Konyaspor maçıyla da başlangıç yapmak istiyoruz\" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligde 5 Kasım Pazartesi günü kendi sahalarında oynayacakları Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, koordinasyon çalışmasının ardından yarı sahada minyatür kale maçıyla devam etti. Antrenmanda sakatlıkları nedeniyle futbolcular Mert Hakan yandaş, Aydın Karabulut ve Muhammet Demir yer almadı.

\"SİVASSPOR\'UN ARTIK KAZANARAK DEVAM ETMESİ GEREKİYOR\"

İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Tamer Tuna, Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü turunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'a deplasmanda 2-1 mağlup oldukları maçın mazeretinin olmayacağını belirtti. Tuna, \"Artık önümüze bakmak zorundayız. Çünkü bugüne kadar ligde hep iyi oynadık, ligin en iyi oynayan ekiplerinden biriyiz. Her istediğimiz planı sahada gerçekleştirmiş olsak da sonuç anlamında bir sorun yaşadığımız muhakkak\" dedi.

Ligde geride kalan maçları kazanarak yollarına devam etmek istediklerine söyleyen Tuna, \"Sivasspor\'un artık kazanarak devam etmesi gerekiyor, Atiker Konyaspor maçıyla da başlangıç yapmak istiyoruz. Çünkü kazanamasak da kolay kaybetmeyen bir takımız. Ama yediğimiz 8 golün duran toplardan ve penaltılardan oluşu, özellikle korner pozisyonlarında yaşadığımız en zaaf yönlerimizden birisi. Her maçta ortaya çıkıyor olması, bunları çalışsanız da önlem alamıyor oluşunuz bizim için istenmeyen sonuçları doğurdu. Ama şöyle bir gerçek var, tabii ki lig devam ediyor. İyi oyunumuzun karşılığı olacak bunu biliyoruz, sonuçla karşılığını alırsak da istediğimize ulaşacağımızı düşünüyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

- Tamer Tuna’nın açıklaması



(FOTOĞRAFLI)