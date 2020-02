Tamer Tuna: "Kazanmaya odaklı bir takımız"

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, \"Kaybetmemek önemli ama biz kazanmaya odaklı bir takımız. Mevcut kadromuzun da buna yeterli olduğunu düşünüyorum\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, toplu koordinasyon hareketleri ile devam etti. Minyatür kalede elle oynanan topun ardından idman çift kale maçla sona erdi. Antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Zoro Cyriac takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Tamer Tuna takımla birlikte birleşen bir oyun felsefelerinin olduğunu ve geçen her hafta bunu gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi. Tuna \"Lig 34 haftanın bir mücadelesi ve sonuca ulaşmaya çalışıyorsunuz. Biz de oyun anlamında bundan hiçbir şekilde taviz vermeden 5 maç oynadık ve bunu gerçekleştirirken hem hazırlık maçları aşamasında hem de bu Erzurumspor maçına kadar tamamen kendimize odaklanarak, iyi oyun oynayarak, pozisyon üreterek, pas sayısını arttırarak, topa sahip olarak, her zaman o oyunu hem seyirciye zevk veren, hem de hep belirttiğim gibi sonucun iyi olabileceğini gerçekleştirmek istedik. Ona dönüştürebildik mi? Ligdeki yaşadığımız maçlarda hem yediğimiz goller anlamında, hem de defansif zaaflarımız anlamında bazen sorunlar yaşadık, bu da sonuca yansıdı tabi ki. Bu hafta Erzurumspor maçında da bunu gördük açıkçası. 2 tane duran top pozisyonu ve goller ama onun öncesinde oynadığımız futbol 5 haftalık periyotta hep üstünde durduğum, bizim adımıza gerçekleştirmek istediklerimiz, takımımızın potansiyeli adına çünkü şu haftaya gelene kadar sadece 11 ofansif anlayışta olabilecek oyuncularımız vardı\" diye konuştu.

\"TAKIMIMIZDA ALTERNATİF OLUŞTU\"

Transferin geç yapılması ve yaşanan sakatlıklardan dolayı alternatif oyuncuların takıma geç katıldığını ifade eden Tuna \"Muhammet Demir\'in, N\'Dinga\'nın ve Mert Hakan\'ın sakatlıkları, Torje\'nin takıma geç katılması ve de eksik oyuncuların şu hafta itibari ile takımımızın tamamlanmış olması biraz daha alternatifli kadro oluşturduk. Çünkü hiçbir seçeneğimiz ya da hamlelerimiz olamıyordu. Antrenmanlarda dahi bunu yapamıyorduk ama söylediğim bu felsefe Tamer Tuna adına olan bir şey değil. Takımımızın içinde bulunduğu yeterliliği adına, oyuncu seçimlerimizde ya da kadromuzun mevcut durumu ile ilgili gerçekleştirmek istediğimiz bir felsefeydi. Bunu yaptık belki birçok şeye mal oluyor bugüne kadar 5 maçta 5 puan topladık. Daha iyisi olabilir miydi? Tabi ki gerçekleştirmek istedik ama futbolda sonuçların bizi taşıdığını düşünürsek daha iyi olmamız gerekirdi. Şu an 10 puanda olmamız gerekirken 5 puanda kaldık. Önümüzdeki haftalarda daha iyi maçlar oynayacağımızı biliyorum. Böyle hazırlanacağız ve çalışmaya devam edeceğiz. Elimizden geleni zaten yapıyoruz. Bu konuda ukala da olabilirim. Çünkü çalışmalarımız, analizlerimiz, değerlendirmelerimiz bu yönde. Bazen futbolun dışında takıldığımız duvarlar olabiliyor, setler olabiliyor ama oyun anlamında da veriler bunu gösteriyor. Verilerin en negatif yönü hem yediğimiz gol oranı hem de maçların sonuçları\" ifadelerini kullandı.

\"KAZANMAYA ODAKLI BİR TAKIMIZ\"

Oyun anlamında çok ileri olduklarını belirten Tuna, mevcut kadrolarının yeterli olduğunu söyleyerek, \"Bizi ileriye taşıyacak en önemli unsurun bence gerçekleşmemiş oluşu da bu sonuçlarla alakalı. Oyun anlamında çok ileriyiz. Her hafta bizi izlemeye gelen 10 bin seyirci, deplasmanda oynadığımız maçlardaki seyirciler Demir Grup Sivasspor\'un oynadığı oyunda tüm faktörlerin olumlu olduğunun farkındadır. Ama sonuçları değerlendirdiğimizde kendimi eleştireceğim en önemli unsurun da bu olduğunu düşünüyorum. Ligde kalan haftalarda hafta hafta ilerleyerek daha doğru işler yapacağız. Felsefemi hep söyledim; hücum anlayışı ile yaşayan, savunmada da kazandığımız toplarda çıkarak oyunumuzu gerçekleştirmeye çalışan bir teknik direktörüm. Hayatım böyle ilerleyecek. Böyle başarılı olursam, böyle kalıcı olacağım. Çünkü ideallarim ve kendi düşüncelerim hep söylediğim gibi bugün oynadığımız futbolun daha iyisini, daha iyi sonuçlar alabilecek önemde ve de Sivasspor\'un da bu yıl gerçekleştireceği en önemli, takım adına, takımın mevcut durumu ve potansiyeli adına da bunlar olmaya devam edecek. Konuşmak değil artık gerçekleştirdiklerimizi sonuca dönüştürme aşamasındayız. 5 haftada kazanabileceğimiz çoğu maçı, hele içerideki Kasımpaşa ve Erzurumspor maçlarını kazanmak zorundaydık, o mecburiyette hissetmiştik ama maalesef öyle olmadı. Kaybetmemek önemli ama biz kazanmaya odaklı bir takımız ve mevcut kadromuzun da buna yeterli olduğunu düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

