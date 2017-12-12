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Yaşam

Tamer Karadağlı'dan takipçisine: Dilini ensenden söküp alırım

"Küfürlü yorum yazan genç arkadaş özelden yazıp özür diledi"

12 Aralık 2017 17:21

Oyuncu Tamer Karadağlı, motosikletiyle çektirdiği fotoğrafa küfürlü bir yorum yapan takipçisine "Dilini ensenden söküp alırım" diye yazarak tepki gösterdi.

Motor tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, motosikletinin önünde çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Daha önce motor kazası geçiren Karadağlı’nın paylaşımına bir takipçisi küfürlü yorumda bulundu. 

Karadağlı, genç takipçisine “Senin o küfreden dilini ensenden söküp alırım! Sen mi bana akıl vereceksin!” yanıtını verdi.

 

"Küfürlü yorum yazan genç arkadaş özelden yazıp özür diledi"

 


Tamer Karadağlı, sert bir çıkış yaptığı takipçisinin kendisinden özür dilediğini sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadelere yer verdi:

“Küfürlü yorum yazan genç arkadaş özelden yazıp özür diledi bende gençliğine verip kendisini affettim problem kalmadı. Herkes yorum yapabilir eleştiri yapabilir ama saygı çerçevesi içerisinde küfür ve hakarete ne olursa olsun izin vermem.”

Ünlü oyuncu son olarak  fotoğrafı yorumlara kapattı.

 

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