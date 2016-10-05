Tamer Karadağlı: Şehvet kurbanıyım

‘Pamuk Prens’ filmi yarın vizyona girecek olan Tamer Karadağlı, eski eşi Arzu Balkan’dan boşanmasına neden olan olaylarla ilgili olarak "Kadınların ilgi göstermesinden şikâyetçi olan bir erkek daha görmedim. Ben de onlardan biriyim. Birçok hemcinsim gibi şehvet kurbanıyım" dedi.

Tamer Karadağlı ile Arzu Balkan 2007 yılında boşanmıştı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Tamer Karadağlı şunları söyledi:

“Karşı cinsin ilgi göstermesi kimin hoşuna gitmez ki? Başarılı ve göz önünde birisinin ilgi görmesi işin doğasında var. Bir gün bir kız trafikte telefon numarasını rujuyla otomobilinin camına yazdı. Kahve içmek için araya hatırlı kişileri sokanlar bile oldu. Kadınların ilgi göstermesinden şikâyetçi olan bir erkek daha görmedim. Ben de onlardan biriyim. Birçok hemcinsim gibi şehvet kurbanıyım"