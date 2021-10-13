Tamer Karadağlı’nın katılacağı organizasyon iptal edildi

Altın Portakal Film Festivali’nde oyuncu Nihal Yalçın’la yaşadığı diyalog ile gündeme gelen Tamer Karadağlı’nın katılacağı Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu iptal edildi.

Altın Portakal'da tartışılan Yalçın - Karadağlı geriliminin ardından Karadağlı’nın katılacağı Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu iptal edildi.

Vakfın açıklaması şöyle:

”Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu ile vakıf başkanı Atilla Kaplakarslan’nın ev sahipliğinde değerli sanatçı sayın Tamer Karadağlı’nın da katılacağı ve 13 Ekim 2021 Çarşamba günü (yarın) saat 14.00 – 16.00 saatleri arasındaki Mart Restaurant Lounge’da yapılması planlanan yemek davetimiz İPTAL edilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bilginize sunar iyi çalışmalar dileriz.”

Yapılan bir başka açıklamada ise, organizasyonun Karadağlı'nın isteği ile iptal edildiği belirtildi.

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