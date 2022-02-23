Tamer Karadağlı küfür ve hakaret nedeniyle şikâyetçi olduğu davada ifade verdi

Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Iraz Yıldız'la birlikte sosyal medyada küfür ve hakarete uğradığı gerekçesiyle yaptığı şikâyet sonucu açılan dava için ifade verdi. Karadağlı, "Sanıktan şikâyetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Oyuncu Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız, sosyal medya platformu Instagram üzerinden kendilerine yapılan yorumlardan dolayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyetçi olmuşlardı. Şikâyet üzerine savcılık, şüpheli Özcan D. hakkında dava açtı. Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesi de İstanbul'da yaşayan şikayetçi Tamer Karadağlı'nın ifadesinin talimat yoluyla alınmasına karar verdi. Tamer Karadağlı bugün avukatı Mehmet Murat Aslan ile ifade vermek üzere İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne geldi.

Şikâyetçi olarak ifade veren Karadağlı, "Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Karadağlı'nın ifadesinin, Antalya'daki mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

"Hukuki hakkımı kullandım"

Tamer Karadağlı duruşma salonu dışında bekleyen gazetecilerin soruları üzerine, "Şikâyetçiyim. Söyledim. Sosyal medya üzerinden hakaret ve küfredildi. Ben de sorumlu bir vatandaş olarak hukuki hakkımı kullandım" dedi. Karadağlı, "Hangi olay?" diye sorulması üzerine "Bu röportaja girer ama, gerekli açıklamayı yaptım" diye cevap verdi.