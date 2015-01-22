Tamer Karadağlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inanılmaz bir karizması var

Oyuncu Tamer Karadağlı, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korkuyorum' sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Karadağlı, Tayyip Erdoğan'ın müthiş bir karizması ve inanılmaz bir hatip olduğunu söyledi.

Ülke TV'de yayınlanan 'Sıradışı' programına konuk olan ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Kendisinden Korkuyorum" diyen Tamer Karadağlı, sözlerine açıklık getirdi.



Yapmış olduğu açıklamalar sonrası kendisine 'Paralelci' yaftasının yapıştırıldığını söyleyen Karadağlı 'Cumhurbaşkanımız Sanatçılarımız cesur olsun' dedi, bende cesur olarak söyledim korkuyorum diye. Benim korkum ülkenin genel durumundan korkarım. Ben kendimi rahat ifade edebilmek isterim' dedi.

'Kılıçdardoğlu 'Recep Bey' diyor tepki gösterdim CHP'liler ana avrat küfür etti'

radikal.com.tr'nin haberine göre, verdiği röportaj sonrası kendisine yönelik linç kampanyalarına da değinen Karadağlı 'Ben röportajı verdiğim gazeteye değil kişiye bakarım önemli olan odur benim için. Ben dün o kişiye konuştum bugün Ülke Tv'de konuşuyorum diye düşünmüyorum. Ben Turgay Güler'e konuşuyorum. Yarın başka kanalda olursun orada röportaj yaparız. Ben sayın Cumhurbaşkanı'na Kemal Kılıçdaroğlu Recep Bey diyor diye tepki gösterdim. Neredeyse bütün CHP ana avrat küfür etti bana. Önemli olan kişiler değil makamlardır. Bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı ise o zaman onun gereğini yapmanız gerekir' dedi.

'Gezi neyin miladı? Ben böyle bir milada inanmıyorum'

Gezi eylemlerinin bahsi geçtiği sırada Güler'in Taksim Dayanışma Platformu'nun taleplerini hatırlatmasına karşın, Karadağlı bu taleplere çok şaşırdı ve bu taleplerden habersiz olduğunu ifade etti. Karadağlı, şunları söyledi: "Gezi'nin amacı başka birşeydi diye düşündüm. Ağaçlar kesilmesin, çevre daha çok yeşil olsun ve gençler bunun kavgasını veriyorsa, giderim destek olurum."Gezi gençliği başka." Nasıl başka? Sadece ellerinde cep telefonuyla sadece instagram mı, twitter mı? Okumuyorlar. Mesela Dostoyevski dediğin zaman, delikli İsviçre peyniri zannediyor çoğu. Bir de böyle bir tarafı var. "Gezi bir milatdır." Neyin miladı? Ben böyle bir milada inanmıyorum. İlk zamanda kendi gözlerimle görmek için gittim. Ne oluyor, ne bitiyor. Buralardaki hesap neymiş diye görmeye gittim, gördüm, geldim.

'Niye 3. köprü, 3. havalimanı yapılmasın'

Turgay Güler, Gezi'nin "3. Köprü yapma", "3.Havaalanı yapma" isteklerini içeren sonuç bildirgesini hatırlatınca Tamer Karadağlı, "öyle mi" sözüyle şaşkınlık ifadesi kullandı. Karadağlı şaşkınlığını şu sözlerle ifade etti: "Bu benim bildiğim birşey değil. Gezi'nin amacı 3. Havaalanı, 3. Köprü yapmamak mı? Ne alakası var? Şaka gibi. "Üçüncü Havalanı yapılmasın", "Üçüncü Köprü yapılmasın" niye? Dördüncü köprü de, Beşinci de köprü lazım. Yurt dışına gidip geliyorsanız ya da havalanına gidip geliyorsanız Atatürk Havalimanı'nın yetmediğini zaten görüyor olmanız lazım. Bunlar mı?"

'Erdoğan muhteşem bir hatip'

Şimdi bana da setlerde "abi senden çok korkuyoruz, böyle asar keser bir tavrın var" diyorlar halbuki hiç alakası yok. Ben de Sayın Erdoğan'a baktığımda böyle heybetli uzun bir adam korkutuyor ama sadece bu taraflarıyla bakmamak gerek iyi yönleri de var; sonuçta bu insan benim Cumhurbaşkanım izlerken müthiş bir hatip, kitleleri arkasından sürüklüyor, inanılmaz bir karizması var bunlar çok önemli şeyler. Yıllarca hastalandı dendi hiçbirimiz farkına bile varmadık.