Tamer Karadağlı: Arzu'nun başını çok öne eğdim

Oyuncu Tamer Karadağlı, eski eşi Arzu Balkan ile ilgili olarak "Arzu benim hayatımda çok büyük bir şanstır. Ben şanslı bir adamım ki, arzu gibi bir kadınla evlendim. Onun gibi bir kadından çocuk yaptım. Çok zor zamanlar geçirdik. Ben Arzu'nun başını önüne çok eğmişimdir ama Arzu benim başımı önüme hiç eğmedi. Her yerde de bunu söylüyorum. İyi bir koca olmamışımdır belki ama çok iyi bir eski koca olmaya özen gösteriyorum" dedi.

Renkli Sayfalar programında konuşan Tamer Karadağlı'nın açıklamaları şöyle:

Magazinin en kanlı olduğu dönemlerde okyanusa girip çıktık. Bundan sonra artık bahçe hortumuyla ıslanmayız' diye düşündük Arzu ile.



Magazin dünyası, eğlence dünyası. Çok ciddiye almamak lazım. Bu kararı Zeyno ile birlikte aldım. İnsanın çocuğu olunca önceliklerin değişiyor. Ciddiye alman gerekenn şeyler değişiyor.

Eğer televizyonda iş yapıyorsanız, oynadığınız dizi popüler kültürün bir parçasıyla popüler kültürü reddetmeniz çok manasız. Hepimiz bir magazin figürüyüz aslında.



Bu kadar kamera önündeyseniz, hele ki tutan bir işin içindeyseniz insanlar özelinizi merak ediyor. Bu durum bütün dünyada böyledir.

Yazılan çizilen herkesle bir flört durumum olmadı. Magazinin diğer tarafında olan sizler kimin ne zaafının olup olmadığını bizlerden çok daha iyi biliyorsunuz. Kimi kumarla ilgilidir, kimi parayla, kimi kadınlarla... O damarı bildiğiniz içinde oradan yürüyorsunuz haliyle.

Biz hiçbir zaman Zeyno'yu pazarlık malzemesi yapmadık. Boşanırken Arzu, 'hiçbir şey istemiyorum' dedi. 'Olmaz alacaksın' kavgası oldu bizim aramızda. Arkamızdan ne derler?

Arzu benim hayatımda çok büyük bir şanstır. Ben şanslı bir adamım ki, arzu gibi bir kadınla evlendim. Onun gibi bir kadından çocuk yaptım. Çok zor zamanlar geçirdik. Ben Arzu'nun başını önüne çok eğmişimdir ama Arzu benim başımı önüme hiç eğmedi. Her yerde de bunu söylüyorum. İyi bir koca olmamışımdır belki ama çok iyi bir eski koca olmaya özen gösteriyorum.