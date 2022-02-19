İş insanı Güngör Sipahioğlu kızına dava açtı: Aşı karşıtı, bizden uzak tutun

İş insanı Güngör Sipahioğlu , aşı karşıtı kızı Selda Sipahioğlu' nun hasta babasının canına riske attığını öne sürdü. Davacı anne, Covid karantinasını ihlal eden kızının virüs bulaştırdığı şoförün de öldüğünü iddia ederek dava açtı.

Türkiye'nin ilk kadın madencilerinden Güngör Sipahioğlu'nun eşi Melih Sipahioğlu'na geçen yıl özel hastanede kalp pili takıldı. Tamek Holding'in eski sahibi Melih Sipahioğlu'nun kızı Selda Sipahioğlu, iddiaya göre steril ortamda bulunması gereken babasının odasına yasak olmasına rağmen girdi.

2 ay uzaklaştırma cezası

Akşam'ın haberine göre , ziyaretçi yasağını da görmezden geldiği iddia edilen Selda Sipahioğlu, uyarıda bulunan personele bağırdı. Davacı olan anne Güngör Sipahioğlu, mahkemeye verdiği dilekçede kızının daha önce iki kez Covid-19'a yakalandığını, buna rağmen aşı karşıtı olduğunu, karantina tedbirlerine dikkat etmediği için şoförüne de virüs bulaştırarak ölümüne neden olduğunu öne sürdü.

Selda Sipahioğlu'nun babasının sağlığını da riske attığını belirten anne Sipahioğlu, öz kızının hastanede "Yine geleceğim. Seni rezil edeceğim. Karışma bana rezil" diyerek kendisine hakaret edip tehditler yağdırdığını ileri sürdü.

Olay günü fenalık geçirdiğini belirten Güngör Sipahioğlu'nun talebi üzerine mahkeme, Selda Sipahioğlu'na 2 aylık uzaklaştırma cezası verdi. Mahkeme kararına itiraz eden Selda Sipahioğlu ise annesinin hasta eşine doktordan habersiz serum taktırdığını, bunun üzerine babasını hastaneye götürdüğünü, anne ve babasının bu sırada virüs kaptığını öne sürdü.