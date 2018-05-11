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'Tamam'ın ardından ikinci kampanya: S I K I L D I K

Listenin bir numarasına yerleşen etiketle ilgili çok sayıda paylaşım yapılıyor

11 Mayıs 2018 16:09

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da AKP Gençlik Kolları Kongresi'nde kendisini dinleyen gençlere "Sevgili gençler sıkıldınız biliyorum..." demesi sonrası "S I K I L D I K" etiketi Türkiye'deki Twitter kullancıları arasında Trend Topic oldu.

Listenin bir numarasına yerleşen etiketle ilgili çok sayıda paylaşım yapılıyor.

Bu etiketin hemen altında ise Erdoğan taraftarlarının "gençsenyaparsın" etiketi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinden kısa bir süre sonra sosyal medyada #TAMAM etiketi dünya trendlerinin en üst sırasına çıkmıştı.

İnce: S I K I L D I K hemşehrim!

Twitter'daki "Sıkıldık" kampanyasına katılan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı  Muharrem İnce şahsi Twitter'dan hesabından "S I K I L D I K hemşehrim!" paylaşımında bulundu. 

ETİKETLER

Trend topicsıkıldıkErdoğanAnkaramitingtamam

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