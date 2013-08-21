Tamamı yerli ilk akıllı telefon piyasaya sürülüyor

BTK Başkanı Tayfun Acarer ve Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv'in katıldığı basın toplantısıyla tanıtılan Turkcell T40, teknolojik özelliklerinin yanı sıra, Türkiyeli kullanıcıların alışkanlıklarına göre geliştirilmiş ara yüzüyle dikkat çekiyor.

T40, ilk kez, geçtiğimiz Şubat ayında Barcelona'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde tanıtılmıştı. Kongrede 'Gebze' kod adıyla tanıtılan telefon, 6 ay içinde tasarım ve yazılım çalışmaları tamamlanarak üretim aşamasına geldi. Turkcell'in daha önceki T modellerinin aksine T40, tamamen yerli tasarım.

Düzenlenen basın toplantısında bir sunum yapan Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, "Turkcell T serisi telefonlara her seferinde yeni özellikler ekledik. Şimdi Turkcell mühendisleri tarafından tasarlanan yeni bir telefonu hazırlıyoruz. 3 ayrı test ürünü var. Bu test ürünlerinden en uygun olanını seçtik. Yerli katkı oranını sürekli artırıyoruz. Yıl sonuna kadar Türkiye'de üretilecek" şeklinde konuştu.

Kimin üreteceği henüz belli değil Turkcell'in Türkiye'de cep telefonu üretimi için Vestel, Anel ve Karel arasında tercih yapması bekleniyor. Üretim için herhangi bir teşvik olmadığını ifade eden Süreyya Ciliv, "Türk tasarımcı ve mühendisler tarafından geliştirilen telefon tam bir takım çalışmasının ürünü" dedi. Yüksek teknolojiyi, Türk kullanıcıların alışkanlıklarına göre geliştirilmiş özel arayüz ve zengin mobil içerikle kullanıcılara sunduklarını ifade eden Ciliv, şöyle konuştu: "Bu herkesin erişebileceği fiyata olacak. T40 ile Turkcellliler bir adım öndeler."

Ciliv, ABD'li çip üreticisi Qualcomm işbirliğiyle geliştirilen ve Şubat ayında Gebze projesi olarak tanıtılan akıllı telefon T40'ı, Turkcell'in faaliyet gösterdiği dokuz ülkede de satışa sunmayı planladıklarını söyledi.

Ciliv, Türk üreticilerle de görüşmeler yaptıklarını söylerken, "T40'ın bir kısmı Çin'de; 2013 yılı içinde yıl bitmeden Türkiye'de üretilmeye başlanacak" dedi.

Fiyatı uygun olacak

Telefonu uygun bir fiyatla piyasaya sunacaklarını söyleyen Ciliv, nihai fiyatı satışa yakın duyuracaklarını açıkladı.

Ciliv, T40 ile cihaz satışından fayda sağlamaktan daha çok erişilebilir bir fiyat ile pazara akıllı telefon sunarak data kullanımını artırıp, gelirlerini büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Turkcell'in 2010 yılından itibaren satışa sunduğu T serisi telefonlardan 1 milyon adet satıldığını söyleyen Ciliv, bu satışların dış ticaret açığını 500 milyon lira aşağı çektiğini belirtti.

Cari açık yükünü hafifletecek

Toplantıda bir konuşma yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer de yerel üretimi desteklediklerini söylerken, "Türkiye yıllık yaklaşık 16 milyon cep telefonu ithal ediyor. 2013'ün ilk altı aylık dönemine baktığımızda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 7’lik bir artışla 6.2 milyon adet cep telefonu ithal edildiğini görüyoruz. Yine yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu sayısında, 2013'ün ilk yarısında yüzde 11 artış var. Büyük kısmını akıllı telefonların oluşturduğu bu ithalatın cari açık üzerindeki yükünün hafifletilmesi hepimizin hedefi olmalıdır." dedi.

Telefonda yerli özellikler

"Gebze" kod adı verilen telefon, yerli mühendislerinin geliştirdiği özel Android arayüzü, yöresel motifler taşıyan arka kapak ve ses tasarımları ve Türkiye insanının gün içerisinde en çok kullandığı uygulamalara kolaylıkla erişim sağlayan "kart ekranı" barındıracak.

Turkcell T40 "kilit ekranı"; okunmamış mesaj, cevapsız çağrı ve e-postalarınızı cihazı açmadan görüntülemenizi ve tek bir dokunuşla yanıtlamanızı sağlayacak. Toplam 9 karttan oluşan "kart ekranı"nda ise Favori Kişiler, Sık kullanılan Uygulamalar, Mesajlar, E-posta, Fotoğraflar, entegre bulut uygulaması, Facebook, Takvim ve Arama kısayolları bulunuyor.

T40'ın mesaj, alarm, zil vb. sesleri de yine bağlama-vapur sesi gibi Türkiye'ye özgü esintiler taşıyor. Ancak cihazın tasarım özellikleri arasında en dikkat çekici olan, arka kapakta kilimden dantele, nazar boncuğundan İznik çinisine ve laleye dek Anadolu coğrafyasının tarihi ve kültürel değerlerinden esinlenen alternatifler sunulması.

HD ses özelliği ile konuşma esnasında duru ve anlaşılır ses iletimi ile daha iyi bir ses deneyimi sağlayan cihaz, konferans konuşmalarında ve ses tanıma sistemlerinin kullanımında da öne çıkıyor. Ayrıca Turkcell T40 arka kapağında yer alan mikrofon telefonla konuşurken dış ortamdaki gürültüyü engelleyerek sesinizin net bir şekilde karşı tarafa gitmesini sağlıyor. Böylece gürültülü ortamda bile konuşma dışında bir sesin karşı tarafa gitmesi engellenmiş oluyor.

Teknik özellikler

Turkcell T40, Android işletim sisteminin 4.1 Jelly Bean sürümünü kullanacak.

Qualcomm 8225 1.2 GHZ çift çekirdekli işlemci ve 1 GB ram ile oldukça hızlı çalışacak olan telefonun, dahili 4 GB hafızası olacak.

4'' genişliğinde WVGA LCD ekran, 480x800 çözünürlüğe sahip.

126mm x 64.8 mm x 10.85 mm boyutlarındaki T40, sadece 136 gr ağırlıkta.

1600 mAh pil, 240 saat bekleme ve 480 dakika konuşma süresi sağlıyor.

Ayrıca cihazda çift kamera var: arka kamerası 5 MP ve HDR çekim, sıfır deklanşör gecikmesi, yüz tanıma gibi oldukça profesyonel fotoğraf teknolojilerine sahip; ön kamerası ise 0.3 MP boyutuyla biraz küçük kalıyor.