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Tamamen yerli ÇNRA mühimmatı Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılacak

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- MAKİNA ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından geliştirilen, alansal etki gücü 4 kat daha yükseltilmiş, tamamen yerli Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) mühimmatı, bu ay Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılmaya başlanacak

08 Mart 2018 15:09

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- MAKİNA ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından geliştirilen, alansal etki gücü 4 kat daha yükseltilmiş, tamamen yerli Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) mühimmatı, bu ay Zeytin Dalı Harekâtı\'nda kullanılmaya başlanacak.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, MKE tarafından geliştirilen ve alansal etki gücü 4 kat daha yükseltilmiş ÇNRA mühimmatının test atışlarının 2 Mart\'ta başarıyla tamamlandığını belirtti. Bakan Canikli, \"Tamamen yerli olarak geliştirilen mühimmat, bu ay Zeytin Dalı Harekâtı\'nda kullanılmaya başlanacak. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

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