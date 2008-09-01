Tamamen yenilendi

VW grubu bünyesinde yer alan SEAT’ın giriş sınıfındaki temsilcisi Ibiza’nın 4. nesil versiyonu, ilk etapta 5 kapılı hatchback karoser formu ve 1.2 litre 70 HP’lik benzinli motor seçeneğiyle ülkemiz yollarına çıkmaya başladı.



Doğuş Otomotiv-Seat tarafından ithal edilen ve 25 bin 900 YTL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı satış fiyatıyla giriş sınıfındaki rekabete yeni bir boyut katacak yeni SEAT Ibiza’nın baz donanımında, ABS, sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, klima, direksiyondan kumandalı MP3 çalarlı radyo/CD müzik sistemi ve elektrikli ön camlar gibi ekipmanlar standart yer alıyor.



İlk etapta 1.2 litre ve 70 BG'lik benzinli motor seçeneğiyle satışa sunulan yeni Ibiza, 25 bin 900 YTL'den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor. Eylül ayı sonundan itibaren 1.4 lt / 85 BG ve 1.6 lt 105 / BG benzinli, aralık ayından itibaren ise 1.4 lt TDI / 80 BG dizel olmak üzere 3 motor seçeneğine daha kavuşacak olan yeni Ibiza; Reference, Elegance, Stylance, Sport ve Sport Rider olmak üzere beş farklı donanım paketiyle tercih edilebiliyor.