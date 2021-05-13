"Tam kapanmanın kliniklere yansıması olumlu, vaka sayılarımız yüzde 40 azalmış durumda"

Ankara Şehir Hastanesi Acil Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, 29 Nisan günü başlayan ve 17 Mayıs'a kadar devam eden tam kapanmanın hastanelere olumlu yansıdığını açıkladı. Oğuztürk, "İki hafta önceki vaka sayılarımıza göre şuan ki vaka sayılarımız yüzde 40 azalmış durumda. Sadece yatan hasta değil, hastaneye Covid şüphesiyle başvurunun da azaldı" dedi. Prof. Dr. Oğuztürk, bu şekilde devam ederse kısa bir süre içerisinde 10 binli vaka sayılarının altına inileceğini vurguladı.

Hastane doluluk oranlarında tam kapanma sonrasında gözle görülür bir düşüş olduğunun altını çizen Oğuztürk, ayrıca sadece yatan hasta değil, hastaneye Covid şüphesiyle başvurunun da azaldığını söyledi. Tam kapanmanın etkilerinin Ankara Şehir Hastanesi'nde de gözle görülür bir şekilde hissedildiğini vurgulayan Prof. Hakan Oğuztürk, şunları söyledi:

"Tam kapanmayla vaka sayılarında ciddi anlamda düşüş yaşandı"

"Tam kapanmanın başladığı günden itibaren vaka sayıları ile ilgili ciddi anlamda düşüş söz konusu. 10 binli rakamları görüyoruz. Vefat eden insanlarımızın sayısı da 300'lü rakamların altına düşmüş durumda. Şu an itibariyle bu genel anlamda vaka düşüklüğünün ben Ankara Şehir Hastanesi Acil Kliniği özelinde de rakamlara yansıdığını söyleyebilirim.

"Vaka sayılarımız yüzde 40 azalmış durumda"

Şöyle bir durum söz konusu; bizim üç hatta iki hafta önceki vaka sayılarımıza göre şuan ki vaka sayılarımız yüzde 40 azalmış durumda. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği, tüm Covid-19 vakalarının ilk giriş kapısı hastanedeki, genel anlamda. Sadece Ankara şehrine hizmet vermiyoruz, Türkiye'nin muhtelif yerlerinden de hasta kabulümüz söz konusu.

"Kısa süre içinde 0 binin altına düşebilir"

Hem servis hem de yoğun bakım yatağı açısından herhangi bir sıkıntılı durum söz konusu değil. Sağlık çalışanları olarak Covid-19 hastaları açısından çok da sıkıntılı bir durumun söz konusu olmamasının mutluluğunu yaşamaktayız. Kısa bir süre sonra vaka sayılarının 10 binin altına düşeceği kanaatindeyim. İnşallah 5 binli rakamları da göreceğiz. Görmek de durumundayız. Eğer eskiye özlemi gidermeyi ve eski tarzda yaşamayı istiyorsak bu anlamda vakaların çok çok daha aşağı düşmesi gerekiyor.

"Tedbirlerin kademeli bir şekilde esnetilmesi söz konusu"

Sonuç itibariyle biz 17 Mayıs sabahında eski normal dönemimizi yaşadığımız günlere uyanmayacağız. Bu anlamda da tedbirlerin kademeli bir şekilde esnetilmesi söz konusu. Bunda da yol gösterici en bilimsel değerler ne olacaktır. Hepimizin bildiği gibi günlük vaka sayısı, hastanelere yatış oranı ve günlük vefat eden insan sayısı doğal olarak insanların bir şekilde insanların tedbirlere uymasını azaltacak şekilde düşerse kademeli geçiş konusunda hızlı bir süreç bizi bekleyebilir. Tamamen bizim elimizde olan bir durum. İnşallah o iyi düşmüş değerleri hep beraber görürüz.

(İHA)