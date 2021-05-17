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Ekonomi

"Tam kapanmada perakende sektöründe yaklaşık yüzde 10 ciro kaybı oldu"

17 Mayıs 2021 16:00

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Covid-19 salgını sebebiyle tüm Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük kapanmada yaklaşık yüzde 10 ciro kaybı yaşandığını söyledi.

Bloomberg HT'ye konuşan PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, tam kapanmanın sektöre maliyeti hakkında açıklamalarda bulundu.

Güzeldere, ülke genelinde uygulanan 17 günlük kapanmada yaklaşık yüzde 10 ciro kaybı olduğunu açıkladı. Mağazalardan yapılan alışveriş ile online alışverişin gelirler açısından farklılık gösterdiğini söyleyen Güzeldere, adil rekabet ortamının sağlanması için e-ticarete düzenleme getirilmesi gerektiğini aktardı.

Güzeldere ayrıca, ticaret hacmi düşen sektörler için maddi desteklerin planlanması gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul Perakendeciler DerneğiFaruk Güzelderetam kapanmacovidkoronavirüs
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