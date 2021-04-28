Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış başladı

Koronavirüs önlemleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmanın başlamasına 1 gün kala bu süreyi İstanbul dışında geçirmek isteyenler araçları ile yola koyuldu. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşlar TEM otoyolu Kurtköy mevkisinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.



Tam kapanma, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başlayacak. Belirtilen süre zarfında özel izne tabi olanlar dışında şehirlerarası seyahat de yasak olacak.

Pazartesi günü açıklanan kapanma kararının ardından belirtilen süreyi memleketinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, uygulamanın başlamasına 1 gün kala İstanbul'dan ayrılmaya başladı.

Araçları ile yola çıkan İstanbullular TEM otoyolu Kurtköy mevkiinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kararın alınmasıyla planlarını değiştirenler, tam kapanma öncesi İstanbul'u terk ediyor. İstanbul'da tam kapanma öncesi yoğun trafik havadan görüntülendi. (İHA)