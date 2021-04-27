Tam kapanma öncesi Bursa'da ucuz et kuyruğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayacak tam kapanma öncesi Bursa'da ucuz et satın alabilmek isteyen yurttaşlar onlarca metrelik kuyruk oluşturdu.

Tam kapanmanın Ramazan Bayramını da kapsaması sebebiyle Bursa Tarihi Hanlar ve Çarşılarında alışveriş yoğunluğu oluştu.

17 günlük kapanma öncesinde çarşı pazara çıkanlar et ihtiyacını da karşılamak için uygun fiyatlı et ve kıyma satan işyerlerine hücum etti.

Sokağa çıkma yasağı olacağı için ihtiyaçlarını temin etmek için sokağa çıktıklarını ifade eden yurttaşlar , "17 günlük tam kapanma uygulanacak. Biz de ihtiyaçlarımızı karşılamak için alışverişe çıktık. Uzun zamandır kuyrukta bekliyoruz" dedi.

Bursa'da halk kasaplarında kıyma 44 liradan, kuşbaşı et ise 50 liradan satılıyor. (İHA)