Tam kapanma kararını muhalefet destekliyor mu, siyasilerin karara ilk tepkisi ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma kararına muhalefetten ilk tepkiler, "kararın doğru olduğu ancak geç alındığı" yönünde.

Esnafa ve dar gelirlilere yönelik maddi destek açıklanmaması da siyasilerin tepkisine yol açtı.

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar sürecek 'tam kapanma' kararına göre, kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek, şehirler arası seyahat sadece zorunlu hallerde yapılabilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri sosyal medya hesapları üzerinden tam kapanma kararına ilk tepkilerinde, halka dönük 'maddi destek' açıklanmamasına tepki gösterdi.

'Virüsten ölmeyenler açlıkla baş başa bırakılıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsten ölmeyenler evde açlıkla baş başa bırakılıyor. Tam kapanma tam gelir desteği ve güvencesi ile olur" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ise "Tam kapanmanın gerekliliğini tartışmıyoruz ancak vatandaş ne yiyecek ne içecek, elektrik-doğalgaz faturalarını nasıl ödeyecek? Herkes sizler gibi beş yerden maaş almıyor efendiler" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/yunusemrechp/status/1386750384316760069?s=20

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise "18 günlük tam kapanmadan olumsuz etkilenecek vatandaşlarımıza ekonomik destek verilmeli; elektrik, su, doğalgaz, internet faturaları kapanma süresince devlet tarafından karşılanmalıdır" önerisinde bulundu.

https://twitter.com/draliseker/status/1386776947926224897?s=20

'Ya açlık ya hastalık'

Parti kurma çalışmalarına devam eden Muharrem İnce de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak şunları kaydetti:

"Yönetemedikleri pandemi sürecinde millete iki seçenek sundular; ya açlık ya hastalık! Prompter'a soralım, 'Lebaleb kongre yapmak da yasak mı? Millet yiyecek aş, çalışacak iş bulamazken yandaş beslemeye devam mı?"

https://twitter.com/vekilince/status/1386738846453358601?s=20

Davutoğlu: Nakdi hibe desteği sağlanmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Tam kapanma" kararını "Doğru ama çok geç alınmış eksik bir karardır" ifadeleriyle değerlendirdi.

Davutoğlu, "Ek olarak, kapanmadan mağdur olan bütün hanelere, acilen herhangi bir şart ve başvuru olmaksızın, yetişkinler için 1000 TL, çocuklar için de 500 TL'den az olmamak üzere nakdi hibe desteği sağlanmalıdır" önerisinde bulundu.

https://twitter.com/Ahmet_Davutoglu/status/1386741654757969921?s=20

Babacan: Destek ve etkin aşılamayla beraber olmalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise kararı desteklediklerini, ancak "acilen bir destek programı açıklanmasını beklediklerini" kaydetti:

"Biz DEVA Partisi olarak en az 2 haftalık kapanmanın gerekli olduğunu söylüyorduk. Ancak kapanmayla beraber vatandaşlarımıza destek paketi açıklanması gerekiyordu. Küçük işletmeciler, esnaf, yevmiyeyle geçinenler, bütün bu vatandaşlarımız 3 hafta boyunca mağdur kaldılar. Biz hükümetten acilen bir destek programı açıklamasını bekliyoruz. Kapanma ancak destekle ve etkin bir aşılama programıyla beraber olmalıdır."

https://twitter.com/alibabacan/status/1386776174500667396?s=20

Yeni kısıtlamalar neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, getirilen yeni düzenlemeler şöyle:

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.

Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak.

Şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek.

Tüm sınavlar ertelenecek.

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.

Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecek.

Uzaktan çalışan kamupersoneli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacak.

İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine "Tam kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/1386828640894300162?s=20

Genelgeye göre,

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Kısıtlamada, konaklama tesislerinde rezervasyonunun olması vatandaşlara sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak. Konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebilecek.

Sağlık ve güvenlik gibi kritik alanlar hariç kamudaki hizmetler, toplam personelin yüzde 50'sini aşmayacak ölçüde asgari personelle sürdürülecek.

Kısıtlama döneminde seyahat izin belgesi olmayanlara uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında bilet kesilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 17 Mayıs'a kadar yüz yüze eğitime ara verildiğini ve uzaktan eğitime geçildiğini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 37 bin 312 yeni Koronavirüs vakası görülürken, can kaybı da 353 oldu.

Mart ayıyla birlikte vaka sayılarında hızlı bir yükseliş görülürken, en yüksek vaka sayısına 63 bin 82 ile 16 Nisan'da ulaşıldı. Vaka sayılarının son bir haftadır önce 60 bin, ardından 50 bin ve son olarak da 40 binin altına gerilediği görülüyor.

Can kaybı ise 18 Nisan'dan bu yana 300'ün üzerinde seyrediyor.