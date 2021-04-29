Tam kapanma döneminde Hazine garantili otoyollar, köprüler için en az 1 lira milyar ödenecek!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 18 günlük tam kapanma sürecinde otoyollar, köprüler ve havalimanları büyük oranda kullanılmayacak. Bu 18 günlük süreç boyunca kullanılmayacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 8 milyon 602 bin 200 dolar, Osmangazi Köprüsü için ise 29 milyon 736 bin dolar tutarında garanti ödemesi yapılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kapanmada boş kalacak otoyol, köprü ve havalimanlarına ödenecek garantilerle ilgili bir çalışma hazırladı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; CHP’li Akın’ın, 2021 merkezi bütçesinde garantiler için ayrılan bütçe kalemleri ile DHMİ’nin havalimanlarını işleten şirketlere verdiği yolcu gelir garantisi üzerinden hesaplama yapıldığını belirttiği çalışmada şu bilgilere yer verildi:

Yalnızca otoyollar ve köprüler için 2021’de ayrılan gelir garanti ödemesi tutarının toplamı 14 milyar 589 milyon TL olarak hesaplanıyor. Bu durumda, bir günlük ortalama gelir garantisi tutarı toplam 39 milyon 966 bin 863 lira olacak.





18 gün sürecek, otoyolların ve köprülerin büyük oranda boş kalacağı kapanmada şirketlere gelir garantisi olarak ortalama 719 milyon 457 bin 534 lira ödeme yapılacak. Bu tutar, yıl içindeki döviz kurundaki artıştan bağımsız olarak belirlendiği için olası kur artışı da üzerine eklenecek. Bugünkü kurla hesaplandığında söz konusu tutarın 820 milyon liraya çıkacağı tahmin ediliyor.





18 gün boyunca kullanılmayacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 8 milyon 602 bin 200 dolar, Osmangazi Köprüsü için ise 29 milyon 736 bin dolar tutarında garanti ödemesi yapılacak. Güncel kura göre iki köprüye yaklaşık 315 milyon TL ödeme yapılmış olacak.





İstanbul Havalimanı için 2021 yılı yolcu gelir garantisinin toplamı 350 milyon 793 bin 880 Avro olarak belirlenmişti. Buna göre günlük 961 bin 79 Avro’ya denk gelen yolcu gelir garantisinin 18 günlük faturası 17 milyon 299 bin 422 Avro olacak. Yani 175 milyon liralık garanti ödemesi yapılacak.

"Garantiler vatandaş için kullanılsın"

CHP’li Akın, “Yandaşlara garantiler tam gaz ödenmeye devam edecek. Vatandaş herhangi bir destek almadan evinde tam açlıkla karşı karşıya kalacak. Pandemi döneminde kira, vergi ve ceza iptali kıyakları yapılan yandaş yerine artık vatandaş için adım atılmalı. 18 gün boyunca kullanılmayacak köprü, yol ve havalimanları için bütçeden ayrılan gelir garantileri vatandaş için kullanılsın” dedi.