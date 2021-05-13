Tam kapanma bitecek, yağışlar başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durumu tahminlerine göre, sağanak yağış hafta sonundan itibaren etkisini göstermeye başlayacak. Türkiye haftalardır içinde bulunduğu kapanmanın biteceği günlerde yağışların etkisi altında olacak.

Günlerdir hakim olan güneşli ve sıcak hava kapanmanın biteceği günlerde yerini yağışlı bir havaya bırakacak. Yağışlar yurdun büyük kısmında etkili olacak ve hava sıcaklıklarında birkaç derece düşüş meydana gelecek. Sağanak yağış etkisini pazar günü göstermeye başlayacak ve yeni haftada artıracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Van’ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.