'Tam gün'den dönüş yok!

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Akdağ, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni ek hizmet binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmasına, bütün öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı.Yedikule Hastanesini, Türkiye'de herkesin bildiğini belirten Akdağ, ''Türkiye'de nelerin olduğunu, nereden nereye geldiğimizi görmek ya da göstermek için Yedikule çok güzel bir örnek. 94 uzmanın 24 tanesi hoca. Geri kalanı da uzman arkadaşlarımız. 50'ye yakın asistan arkadaşımız var. Şimdi topladığımız zaman burada hizmet veren doktorların sayısı 150'yi bile bulmuyor. Bu 150 insanla, diğer sağlık çalışanlarıyla beraber nelerin yapıldığını görmek, göstermek aslında Türkiye'de bu günlerde zaman zaman canlandırılan bir tartışmayı açıklığa kavuşturmak için bence fazlasıyla yetiyor'' dedi.Akdağ, bu hastanede çalışan 24 hocanın, hastane içinde muayenehanesi olmadığını ifade etti. Akdağ, ''Bunlar, kendi hastanelerinde hizmet veriyorlar, uzman yetiştiriyorlar, araştırma yapıyorlar. Avrupa'da önde gelen göğüs merkezi durumundalar ve vatandaşa da inanılmaz güzel hizmetler veriyorlar. 9 sene öncesine kıyaslanınca hizmet arzında sayısal anlamda 5-6 kat iyileşme var. Bütün bunlar sağlıkta dönüşüm programı ile ortaya koyduğumuz kavramlar ile gelişti. Bütün bunlar olurken, siz herhalde buraya gelen hastaları gereksiz yere suçluyorsunuz. Böyle suçlamalar var. Bunlar ne kadar çirkin suçlamalar'' diye konuştu.Sağlık Bakanı Akdağ, açılışta gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Tam Gün Yasası kapsamında Çapa ve Cerrahpaşa'da yapılan eylemlerin ve bu konuda yeni düzenleme yapılıp yapılamayacağının sorulması üzerine Akdağ, şunları söyledi:''Bu sorunun cevabını Yedikule size veriyor. Yedikule, bir eğitim ve araştırma Hastanesi. Burada 24 hocamız, toplamda da 140'a yakın doktorumuz var. Ama Yedikule'de verilen hizmet, hakikaten bu 140 kişinin canla başla çalışması ile yapılan hizmetler. Onun için çok açık ifade ediyorum, biz üniversitelerimizi bir kere daha ticarethaneye döndürmeyeceğiz. Bu olayın ne olduğuna iyi bakmak lazım.''Bir gazetecinin, ''Bu durumun, vatandaşa yansıması çok ağır, daha önce tedavi olduğu doktoruna gidemiyor. Bu ne olacak?'' şeklinde sorduğu soruya da Akdağ, bu konunun yeterince takip edilmediği için böyle soruların geldiğini ifade ederek, bugün kamuda, Sağlık Bakanlığında çalışan 32 bine yakın uzman olduğunu ve bunların dışarıyla, muayenehaneyle ve hiçbir yerle ilgisinin bulunmadığını dile getirdi.Üniversitelere gelince, burada çalışan 10 bine yakın öğretim üyesinin yüzde 90'dan daha fazlasının böyle bir ilişkisinin bulunmadığını vurgulayan Akdağ, ''Kimden bahsettiğimize bakalım. İzinliler de dahil olmak üzere üniversitelerimizde şu anda öğretim üyelerimizin yüzde 90'ı bir fiil, tam gün olarak çalışıyor. Sizin bahsettiğiniz kişiler 600 kişiydi, şimdi 800 kişi oldu. Azami 1000 kişi olmuştur. Tartışılan konu şudur: Birileri istiyor ki devletin üniversitesinde çalışırken aynı zamanda muayenehaneleri olsun. Bunun neye mal olduğunu milletimiz çok iyi biliyor. Biz bu sistemi bir daha geri getirmemeye kararlıyız'' diye konuştu.