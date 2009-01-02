Tam gün yasası yakında Meclis'e geliyor

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Vekili Prof. Dr. Nihat Tosun, Tam Gün Yasası için YÖK ile beraber çalıştıklarını söyleyerek "Bunun Sağlık Bakanlığı ile ilgili tarafı tamamlandı. YÖK'ün ve üniversitelerin görüşlerini alıyoruz. Sanırım birkaç ay içinde meclise gelecek. Bizim açımızdan iş tamam. Bunun YÖK ve üniversiteler için de milat olmasını istiyoruz" dedi.



Sağlık Bakanlığı Müsteşar Vekili Prof. Dr. Nihat Tosun, yaptığı açıklamada, Tam Gün Yasası için YÖK ile beraber çalıştıklarını söyledi. Yasa tasarısının Sağlık Bakanlığı'na ilişkin kısmının tamamlandığını ifade eden Prof. Dr. Tosun, "YÖK'ün ve üniversitelerin görüşlerini alıyoruz. Yasa çıkarken onların motivasyonuyla çıksın diyoruz. YÖK ile bakanlığımızdan bir ekip her gün çalışıyor. Karşılaşılabilecek aksaklıklar ve buna karşı mevzuat görüşülüyor" diye konuştu.



Tıp Fakülteleri Sağlık Bakanlığı

hastanelerinden faydalanabilecek



Müsteşar Vekili Prof. Dr. Tosun, tam gün yasasında yeni kurulan veya mevcut tıp fakültelerinin Sağlık Bakanlığı hastanelerinden faydalanmasına ilişkin hüküm de konulacağını belirterek "Tıp fakülteleri bizim hastanelerimizi hasta bakmak için de eğitim için de kullanabilecek" dedi. Prof. Dr. Nihat Tosun şunları söyledi:



"Kastamonu, Çankırı, Erzincan, Yozgat, Tekirdağ ve Adıyaman'da iyi hastaneler var. Örneğin buralarda yeni tıp fakülteleri de açıldı. Buraları öğrenciler tercih ettiğinde "nerede çalışacağız' diyecekler. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışabilecekler. Aynı bizim personelimizin özlük haklarına sahip olacaklar. Öte yandan şu anda 62 eğitim hastanemizde 700 civarında doçent, 130 kadar da profesör var. Bu akademisyenler sadece kendi hastanelerindeki 7 bin asistana eğitim veriyor. Öyle bir şey olduğunda tıp fakültelerinden gelen öğrencilerin eğitimine de katkıda bulunmuş olacaklar. Dolayısıyla öğretim üyesi paylaşımı açısından da faydalı olacak."



Eğitim hastaneleri yaygınlaştırılacak



Sağlık Bakanlığı Müsteşar Vekili Prof. Dr. Nihat Tosun, eğitim hastanelerinin üç büyük il dışındaki orta derecedeki illere de yaygınlaştırılacağını, dolayısıyla oradaki fakültelere de katkıları olacağını belirterek şöyle devam etti:



"Zaten gelişmiş birçok ülkede tıp fakültelerinin kendi hastaneleri yok. Sadece fakülteleri var.Yakınlarında ya vakıf hastaneleri ya da diğer kamu hastaneleri var. Bir eğitim kurumu hastane işletmeciliğine soyunduğunda ciddi problemlerle karşılaşıyor. Şu anda iyi hastane işletmeciliği yapan az sayıda üniversite var. Biz bu hastanelerimizi üniversiteye devrettiğimizde işletmecilikte sorun olursa hastalarımız açıkta kalır. Biz de düzenli işleyen hastanemizi devretmek istemiyoruz; ancak bir yandan da onların hizmetine sunmak istiyoruz. Bunu yaparken de oraya gelip hasta bakan, asistan yetiştiren, eğitim verenlerin de özlük haklarından faydalanmasını istiyoruz. Gelişmiş ülkeler zamanında bunu gördüler. Hem hastane işletmeciliği hem de eğitimi bir arada yapmıyorlar. Yeni düzenlemede hastanelerin yönetimi bizde olacak. Ancak kamu hastanesine gelen öğretim üyesi oranın da kurallarına uyacak. Performanstan ve diğer haklardan yararlanacaklar. Bunlar belirli bir protokolle belirlenecek. Hem hastane hem de üniversite için iki başlılık oluşturmayacak şekilde düzenlenecek. Bir çekişme ve çatışma ortamına izin verilmeyecek."



Bir profesörün ortalama maaşı

10 bin YTL civarında olacak



Bu yasa ile üniversitelerin eğitim kalitesinin artacağını kaydeden Prof .Dr. Nihat Tosun, "Üniversitedeki akademisyenler çok daha iyi bir ücret alabilecek. Bir profesörün ortalama maaşı 10 bin lira olabilecek. Bu da kötü bir para değil" dedi. Sağlık Bakanlığı'nda görevli doktorların performans ücretlerinin emekliliklerine yansıması için de Maliye Bakanlığı ile görüşmeler sürdüğünü bildiren Prof. Dr. Tosun, "Zaten pirim ödeme sistemine geçildiğinde bir sorun olmayacak. Ne kadar pirim yatırıyorsa o kadar maaş alacak. Ama şu anda devam edenler için bir iyileştirme yapılmasına yönelik teklifimizi Maliye Bakanlığı'na götürdük. Onların değerlendirmesi devam ediyor." diye konuştu.





