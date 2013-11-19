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Politika

'Tam Gün' yasa tasarısında ikinci erteleme

Tam Gün yasa tasarısı, ‘kapsamlı görüşme yapılmalı’ gerekçesiyle ikinci kez komisyona döndü

19 Kasım 2013 00:17

 

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi beklenen "Tam Gün" düzenlemesi ikinci kez ertelendi. Tasarının, “kapsamlı görüşme yapılması" gerekçesiyle, Sağlık Komisyonu'na geri çekildiği belirtiliyor. Tasarı, daha önce de, tüm öğretim üyelerini kapsayacak şekilde düzenlendiği için geri çekilmişti.

 "Tam Gün" olarak bilinen "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı" 89 maddeden oluşuyor.

Tasarıya göre, sağlık personeli, mesai saatleri dışında da hastane ya da sağlık kuruluşuna çağrılabilecek. Sünnet ameliyatını sadece tabipler yapacak. Bu düzenlemenin yayımı tarihinde sünnetçilik yapanlar, 31 Aralık 2013 tarihine kadar sünnetçilik yapmaya devam edecek. Sağlık çalışanlarına ödenen nöbet ücretleri yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için yüzde 50 oranında fazla ödenecek.

Ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Ancak, olağanüstü durumlarda acil sağlık hizmeti ulaşana kadar sağlık hizmeti veren hekimler ve sağlık görevlileri bu cezaya çarptırılmayacak.Eczaneler toptan satış yapamayacak. İlaçlar internette satılamayacak

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