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Politika

''Tam bir anayasa yapım ortamıydı'' KIRIKKALE (A.A)

20 Eylül 2011 16:42

-''Tam bir anayasa yapım ortamıydı'' KIRIKKALE (A.A) - 20.09.2011 - Cumhurbaşkanı Vekili, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, dün Anayasa profesörleri ile yaptığı toplantıya ilişkin, ''Tabiri caizse tam bir anayasa yapım ortamıydı'' dedi. Kırıkkale Üniversitesinin yeni akademik yıl açılışı nedeniyle düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiçek, şunları söyledi: ''Biz Türkiye'de, üniversitelerimizde anayasa hukuku okutan ve branşı da anayasa hukuku olan 27 değerli bilimadamını davet etmiştik. 3'ü mazereti nedeniyle katılamadı. Çok seviyeli ve kaliteli toplantı oldu. Ben çok faydalandım. O toplantıya katılan Meclisin uzmanları, ileri sürülen görüşün analizini yapıyorlar. Uzlaşma Komisyonu kurulduğunda takip edeceğimiz yol ve yöntem açısından da güzel fikirler ortaya çıktı. Onların değerlendirmesini yapıyoruz. Davet ettiğimiz bu bilimadamlarının, anayasa hukuku konularıyla ilgili farklı görüşleri var. Çok özgür ve demokratik bir ortamdı. Tabiri caizse tam bir Anayasa yapım ortamıydı. İnşallah oradaki havayı uzlaşma komisyonunda da yansıtırız ve arzu edilen sonucu birlikte alırız. İyi bir toplantıydı. Herkesin aynı şeyi söylemesini beklemek doğru değil. Herkes düşüncesini rahatlıkla söyledi.''

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