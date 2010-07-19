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Yaşam

Tam bin erkekle birlikte oldu

Sex and the City dizisine özenen İngiliz genç kız, 10 sene içerisinde tam bin erkekle birlikte oldu

19 Temmuz 2010 03:00

T24- Sex and the City dizisine özenen İngiliz genç kız, 10 sene içerisinde tam bin erkekle birlikte oldu

1998 yılında çekilmeye başlanan ünlü Amerikan televizyon dizisi Sex and The City’nin çapkın karakteri “Samantha Jones” gibi olmak isteyen İngiliz Christina Saunders (30), 10 senede tam 1000 erkekle birlikte olduğunu açıkladı. 20 yaşında üniversiteye girdiğinde kendisine “10 senede 1000 erkek” hedefini koyan genç kadın, bu süre içinde haftada en az bir kere seks yaptı, pek çok grup seks partisine katıldı ve farklı milletlerden erkeklerle cinsel ilişkiye girmek için dünyayı dolaştı.

ARTIK AŞKI ARIYOR!

O günleri, “Samantha Jones tipi dekolte kıyafetler aldım, onun gibi sürekli tek gecelik ilişkiler yaşadım. Tıpkı onun gibi kendine güvenen bir kadın olmak istiyordum” sözleriyle anlatan Saunders, artık geçici ilişkiler yaşamaktan bıktığını ve gerçek aşkın peşinde olduğunu söyledi.

KADINLARLA DA OLDU

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Christina Saunders, 2003’te üniversiteden mezun olduğunda toplam 300 kişiyle birlikte olmuştu. Kendini bu şekilde "güçlü” hissettiğini söyleyen genç kadın, bir süre sonra seks bağımlısı haline geldi. Geçmişte birçok lezbiyen ilişki de yaşayan Saunders, geçtiğimiz ay bininci erkekle de birlikte olarak, hedefine ulaştı. Artık sade bir hayat isteyen genç kadın, gerçek aşkı bulmaya çalışıyor.

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