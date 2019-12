T24- Sex and the City dizisine özenen İngiliz genç kız, 10 sene içerisinde tam bin erkekle birlikte oldu



1998 yılında çekilmeye başlanan ünlü Amerikan televizyon dizisi Sex and The City’nin çapkın karakteri “Samantha Jones” gibi olmak isteyen İngiliz Christina Saunders (30), 10 senede tam 1000 erkekle birlikte olduğunu açıkladı. 20 yaşında üniversiteye girdiğinde kendisine “10 senede 1000 erkek” hedefini koyan genç kadın, bu süre içinde haftada en az bir kere seks yaptı, pek çok grup seks partisine katıldı ve farklı milletlerden erkeklerle cinsel ilişkiye girmek için dünyayı dolaştı.

ARTIK AŞKI ARIYOR!



O günleri, “Samantha Jones tipi dekolte kıyafetler aldım, onun gibi sürekli tek gecelik ilişkiler yaşadım. Tıpkı onun gibi kendine güvenen bir kadın olmak istiyordum” sözleriyle anlatan Saunders, artık geçici ilişkiler yaşamaktan bıktığını ve gerçek aşkın peşinde olduğunu söyledi.