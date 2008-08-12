Tam 7 kilo 100 gram doğdu

Adana'da 38 yaşındaki Hatice Uğur, 10'uncu çocuğunu 7 kilo 100 gram olarak dünyaya getirdi. Kuvözde bakıma alınan tosun bebek" hastane personelini de şaşırttı.

Dede Korkut Mahallesi'nde oturan ve serbest çalışan 11 nüfuslu ailesinin geçimini sağlayan Mehmet Uğur (44), 10'uncu çocuklarına hamile olan eşi Hatice'yi (38), sancıları artınca mahallelerindeki ebeye götürdü. Ebenin doğumu yaptıramayacağını söylemesi üzerine Mehmet Uğur, eşini Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesine kaldırdı.

Hatice Uğur'un sezaryenle dünyaya getirdiği 7 kilo 100 gram ağırlığındaki kız bebeği gören doktor ve hemşireler, şaşkınlıklarını gizleyemediler. "Tosun bebek" hemen kuvöze konularak bakıma alındı. Bebeğin ilk kontrolünü yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Kaya,

bebeğin annesinin diyabet hastası olduğunu belirterek, bunun sık görülen bir vaka olmadığını söyledi.

Normal bebekler 3,5-4 kilogram arasında dünyaya gelirken, diyabet hastası bazı annelerin çocuklarının 6, 6-5 kilograma kadar çıktığını belirten Kaya, şunları kaydetti: "Şeker hastalığı iri doğumların yanı sıra diğer hastalıklara da yol açabiliyor. Özellikle yeni doğanın akciğer gelişimini engelleyerek solunum sıkıntısına neden oluyor. Bundan dolayı bebeği gözlem altında tutuyoruz. Ayrıca, ciddi kan şekeri düşüklüklerine sebep olabiliyor. Kan şekeri düşüklüğüne bağlı olarak havaleler olabilir. Sadece iri bebek olması bir sorun değil kan şekeri düşüklüğü, bazen böbrek problemleri ve kan şekeri düşüklüğüne bağlı havaleler, havalelere bağlı zeka kusurları gelişebiliyor. Bu nedenle gözlem altındaki bebekte bunları takip ediyoruz."

Çocuk ve Yeni Doğan Ünitesinde kuvözdeki bebeğini bir süre izleyen baba Mehmet Uğur, serbest meslekle uğraştığını ve 5'i erkek 9 kız çocuğu bulunduğunu, dünyaya gelen son bebeğiyle çocuk sayısının 10'a ulaştığını söyledi.

Eşinin diğer doğumlarını normal olarak yaptığını, son hamileliğinde karnının aşırı şişliğini "hareketsiz kalarak sürekli evde oturması"na bağladıklarını belirten Uğur, "meğerse karnının şişkinliğini bebeğimizin kilolu olmasındanmış. Mutluyum. Doktorlar, eşimin şeker

hastası olduğunu söylediler. Artık yeter. Bundan sonra çocuk yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

Anne Hatice Uğur da, çok mutlu olduğunu ve çocuğunu bir an önce görmek istediğini söyledi.

(aa)



13:53 12/08/08

