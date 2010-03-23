Tam 31 parmağı var!

T24 - Çin'de yaşayan 6 yaşındaki çocuğun 15 el, 16 da ayak parmağı bulunuyor.



Çin'deki Shenyang kasabasında yaşayan 6 yaşındaki çocuğun ellerinde 15, ayaklarında da 16 parmak var.





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Hastanede tedavi altına alınan çocuğun genetik bozukluk sebebiyle fazla parmaklara sahip olduğu düşünülüyor.





Çocuğun fazla parmaklarının cerrahi bir operasyonla alınacağı açıklandı.





Ellerindeki parmakların bazıları birbirine yapışık olan çocuğun ayak parmaklarının tamamı birbirinden ayrı. Operasyonun ardından çocuğun yirmi parmağının kalacağı, ancak bunun bazı sorunlara yol açabileceği de belirtiliyor.





Çocuk, ameliyatın ardından, el ve ayak parmaklarını tam olarak kullanamama riskiyle karşı karşıya.