Talu'dan sürpriz nikah





T24- Defne Samyeli’den ekim ayında boşanan Eren Talu, 1.5 yıldır aşk yaşadığı Serap Şenyüz’le Los Angeles’ta evlendi. Nikâhta çiftin minik bebekleri Su da vardı







Hürriyet'in haberine göre, mimar Eren Talu, 1.5 yıldır ilişki yaşadığı mimar Serap Şenyüz’le 21 Aralık’ta Los Angeles’ta nikâh masasına oturdu. Çiftin nikâhını Los Angeles Başkonsolosu Semra Geyik kıydı. Şenyüz ve Talu, kısa bir süre önce dünyaya gelen bebekleri Su’yla objektiflere mutluluk pozu verdi.





Eren Talu, 14 yıl evli kaldığı spiker Defne Samyeli’den geçtiğimiz ekim ayında boşanmış, Deren ve Derin adında iki kızı bulunan çiftin olaylı ayrılığı uzun süre manşetlerden inmemişti. Samyeli, 2009 yılında 1.5 milyon lira tazminat talebiyle boşanma davası açmış, iki yıl süren dava ekim ayında sonuca bağlanmıştı.