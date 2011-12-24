T24 LogoT24 Logo
Magazin

Talu'dan sürpriz nikah

Defne Samyeli’den 2 ay önce boşanan Eren Talu, 1.5 yıldır aşk yaşadığı Serap Şenyüz’le Los Angeles’ta evlendi.

24 Aralık 2011 02:00



T24- Defne Samyeli’den ekim ayında boşanan Eren Talu, 1.5 yıldır aşk yaşadığı Serap Şenyüz’le Los Angeles’ta evlendi. Nikâhta çiftin minik bebekleri Su da vardı




Hürriyet'in haberine göre, mimar Eren Talu, 1.5 yıldır ilişki yaşadığı mimar Serap Şenyüz’le 21 Aralık’ta Los Angeles’ta nikâh masasına oturdu. Çiftin nikâhını Los Angeles Başkonsolosu Semra Geyik kıydı. Şenyüz ve Talu, kısa bir süre önce dünyaya gelen bebekleri Su’yla objektiflere mutluluk pozu verdi. 


Eren Talu, 14 yıl evli kaldığı spiker Defne Samyeli’den geçtiğimiz ekim ayında boşanmış, Deren ve Derin adında iki kızı bulunan çiftin olaylı ayrılığı uzun süre manşetlerden inmemişti. Samyeli, 2009 yılında 1.5 milyon lira tazminat talebiyle boşanma davası açmış, iki yıl süren dava ekim ayında sonuca bağlanmıştı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24