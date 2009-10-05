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Talu da Samyeli'ye ihanet etti

Defne Samyeli'nin mimar eşi Eren Talu evlilik yüzüğüyle aşk kaçamağında yakalandı.

05 Ekim 2009 03:00

Defne Samyeli'nin mimar eşi Eren Talu evlilik yüzüğüyle aşk kaçamağında yakalandı.

Takvim muhabiri Halil Çilingir'in Heaven isimli kulübün içerisinde çektiği fotoğraflar, Eren Talu'nun çapkınlık turunu inkar etmesine izin vermeyecek cinsten. Mekanda kaldıkları süre boyunca sürekli öpüşüp koklaşan Talu ve kumral güzelin "arkadaş" olmadıkları açıkça görülüyor!

Boşanma dedikodusu çıkmıştı

Defne Samyeli ile evli olan Eren Talu, geçtiğimiz günlerde boşanma haberleriyle gündeme geldi. Eşiyle ve 2 kızıyla mutlu olduğunu söyleyen Samyeli, mimar Talu gibi dedikoduları yalanlamış, "Bir deli bir kuyuya taş atıyor. Eren ile aramızda hiçbir sorun yok" açıklamasını yapmıştı.


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