Taltif usulsüzlüğü iddianamesinde Ekrem Dumanlı’nın kardeşi 1 numaralı sanık

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda görevli Savcı Alper Türközmen tarafından yürütülen bazı polislere “usulsüz maaş taltifi verildiği” iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.



Savcı Türközmen, aralarında Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın kardeşi 2.Sınıf Emniyet Müdürü Halil Dumanlı’nın da bulunduğu 17 polis hakkında “Kamu Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık ve Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği” iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar yıla kadar hapis cezası istedi.



Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianame de 1 numaralı sanık olarak Ekrem Dumanlı’nın kardeşi Halil Dumanlı yer aldı. İddianamede polisler, aralarında doğum izninde olan bir polisin de yer aldığı 27 polise usulsüz taltif vererek, devleti 12 Bin TL dolandırmakla suçlandı.

18 sayfalık iddianamede, Mart 2012 ile Aralık 2013 tarihleri arasında hazırlanan “Taltif” dosyalarında 27 personelin, “senelik izinli, raporlu veya henüz birime atanmadığı” halde “görevliymiş” gibi gösterilerek usulsüz şekilde listelere eklendikleri, şüphelilerin söz konusu 27 kişiyle ilgili dosyaların hazırlanmasında “kontrol ve imza yetkilerini kullanırken” yeterince titiz davranmadıkları ifade edildi. Teftiş Kurulu'nun, şüphelilerin “görevin yerine getirilmesinde, hoşgörü ve savsaklama göstermeleri” nedeniyle ön inceleme yapıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, “Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 7 Mayıs 2014 tarihinde şüpheliler hakkında izin verdiği, şüphelilerin karar yaptıkları itirazın ise Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nce reddedildiği” anlatıldı.

Dumanlı'nın 14 usulsüz dosyada imzası var

14 ayrı taltif dosyasında usulsüzlük olduğu yönündeki bilgilerin anlatıldığı İddianamede, 27 polisin görev yapmadıkları toplumsal olaylar üzerinden taltif aldıkları öne sürüldü.

İddianamede, Halil Dumanlı’nın 14 taltif dosyasının verildiği dönemde, “taltif talebi üst yazılarında Daire Başkan Yardımcısı Vekili ve Daire Başkan Yardımcısı olarak paraflarının bulunduğu, aynı dosyalarda taltif ön komisyonu özet formlarında “Komisyon Başkanı” olarak isim ve imzalarının bulunduğuna” dikkat çekildi.

İddianamenin sonuç ve talep bölümünde şu bilgilere yer verildi:

“Tek tek eylemleri anlatılan taltif ön komisyonunda başkan ve üye olarak görev alan Ya da, bu dosyaların hazırlanmasında görevli ve yetkili olan şüphelilerin taltif talep personel listesinde senelik izinli-mazeret izinli-doktor raporlu-geçici görevli olan personeli taltif almaya hak kazandığını göstererek içerik itibariyle gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına toplam 12 bin 240 TL dolandırdıkları, ayrıca söz konusu kamu zararının karşılanmadığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazısı bildirilmiştir.”