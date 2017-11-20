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Spor

Talisca'dan, Porto yorumu

''Beraberlik bize yeter ama biz her maçımızı kazanmak için oynuyoruz’’

20 Kasım 2017 16:12

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Porto maçını galip tamamlayarak, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına kalmak istediklerini söyledi.

Portekiz’in O Jogo gazetesine konuşan Talisca, Porto karşısına sahaya beraberlik için çıkmayacaklarını belirterek, "Gruptan çıkmak için beraberlik yetebilir ama biz sahaya kazanmak için çıkacağız. Çünkü her maçımızı kazanmak için oynuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Vodafone Park'taki atmosfer için “büyülü” benzetmesini yapan 23 yaşındaki futbolcu, “Böylesini daha önce görmedim. Ne Brezilya'da ne Portekiz'de, ne de başka bir yerde. Son oynadığımız Akhisarspor maçında atmosfer inanılmazdı, ancak Şampiyonlar Ligi maçlarını tahmin bile edemezsiniz. Uğultu çok daha fazla oluyor. Öyle ki, bazen saha içinde iletişim kurmakta zorlanıyoruz.” diye konuştu.

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesinin sezon sonunda tamamlanacağını hatırlatan Talisca, siyah-beyazlı takımda olmaktan mutlu olduğu sözlerine ekledi.

Anderson Talisca bu sezon Beşiktaş ile çıktığı 16 resmi maçta 5 gol ve 2 asiste imza attı.(Eurosport)

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