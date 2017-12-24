Talisca yılın en iyi çıkış yapan 11'inde

Listede Werner, Mbappe, Asensio gibi yıldız isimler var

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ın geçtiğimiz sezonun başında Benfica\'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Talisca, UEFA tarafından 2017 yılının en iyi çıkış yapan ilk 11\'ine seçildi.

Geçen sezon ligde 22 maçta 13 gol atan Brezilyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi\'nde 1 ve UEFA Avrupa Ligi\'nde 2 gol atmayı başarmıştı. Talisca bunun yanı sıra ligde ve Avrupa kupalarında 6\'da asist yapma başarısı göstermişti. Bu sezonda özellikle Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmalarında 4 gol atmayı başaran Talisca, Süper Lig\'de de 3 gol, 3 asist ile oynuyor.

Talisca\'nın yanı sıra en iyi çıkış yapan 11\'de yer alan diğer oyuncular şu şekilde;

Ederson, - Nelson Samedo, Davinson Sanchez, Niklas Süle, Kieran Tierney, Harry Winks, Anderson Talisca, Marco Asensio, Kylian Mbappe, Timo Werner, Dimitri Oberlin