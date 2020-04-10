Talisca haber gönderdi, yönetim harekete geçti

Beşiktaş yönetimi kısa sürede siyah-beyazlı taraftarın gönlünü fetheden Talisca için harekete geçti.

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen ve ortaya koyduğu performansla Beşiktaş'ta yakaladığı başarılarda büyük pay sahibi olan Anderson Talisca, siyah-beyazlılarla temasa geçti.



Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e dönmek istemeyen Brezilyalı yıldız, Futboldan ve Transferden Sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nı aradı.

Bu durum üzerine harekete geçen Beşiktaş yönetimi 26 yaşındaki futbolcu için maddi formül aramaya başladı.



Guangzhou'da yıllık 8 milyon Euro kazanan Talisca için yönetim bütçeyi 3 milyon Euro olarak belirledi.



Beşiktaş bu transferi gerçekleştirmek için sponsor arayışına şimdiden başladı. Şartların oluşması durumunda yıldız oyuncunun yeniden kiralanacağı öğrenildi.